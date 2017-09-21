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Куда поехать осенью, чтобы было лето

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  • 21.09.2017, 8:30
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Лета никогда не бывает слишком много.

Журналисты 34travel советуют, куда лететь за летом этой холодной и дождливой осенью.

Агадир

В этом марроканском городе прекрасная погода и пригодная для купания океаническая вода аж до ноября. Агадир – не самая типичная локация Марокко, а скорее напоминает европейский средиземноморский город с чистыми пляжами, хорошим вином и свежими морепродуктами.

Как добраться? Сначала до Вильнюса, а оттуда Wizz Air, который запускает прямой рейс в ноябре – всего за 60 €.

Тенерифе

Тут даже в октябре +26 и комфортной температуры океан. А 12 октября здесь отмечают День Америки, или День Колумба: карнавалы, танцы, шествия, много музыки и угощений – все по-испански горячо и нарядно.

Если эти мероприятия не привлекают, то можно забраться на вершину вулкана Тейде, посетить огромный зоосад Loro Parque и природный заповедник Анага. Или скатиться с самой экстремальной горки в лучшем аквапарке Европы – Siam Park.

Как добраться? Попасть на Тенерифе можно рейсом Ryanair из Варшавы за 70 €.

Тернополь

Одна из первых и основных причин, почему стоит ехать в Украину, – отсутствие виз и низкие цены. Многие белорусы пользуются этим и «заездили» Киев, Одессу и Львов. 34travel предлагает не быть такими попсовыми и поехать в «файне мiсто» Тернополь – то, что нужно для короткого осеннего уикенда.

Первым делом советуют пройтись по набережной парка имени Тараса Шевченко. Здесь открывается лучший вид на знаменитый тернопольский пруд, который очень любят местные. А потом в Тернопольский замок – в этой области вообще самое большое количество замков в Украине.

Как добраться? Из Киева до Тернополя ходит скоростной поезд «Интерсити+» примерно за 12 €.

Тирана

Албания уже который год отменяет визы для белорусов на сезон до середины ноября. Чем не повод наконец-то открыть для себя балканскую terra incognita?

Большая часть достопримечательностей не займет много сил и времени, так как размещена в центре: площадь Скандербега, Музей национальной истории, часовая башня.

34travel рекомендует обязательно пройтись по паркам и взглянуть на город сверху с горы Дайти. Забраться туда можно на фуникулере. Если вдруг захочется повидать Адриатическое море – Дуррес расположен всего в 33 километрах от Тираны.

Как добраться? Самый простой и недорогой (всего 20 евро в одну сторону) способ добраться до Тираны – полететь на Wizz Air из Будапешта. До Будапешта есть рейсы все у того же Wizz Air из Варшавы и Киева. Belavia в Будапешт тоже летает – прямой рейс из Минска и обратно стоит 250 €.

Эйлат

Все, кто хоть раз бывали в Израиле летом, знают не понаслышке, что такое вдыхать раскаленный воздух и обливаться потом. А вот осень – отличное время, чтобы отправиться, например, в Эйлат за отдыхом и приключениями, а не за тепловым ударом. Да и виза белорусам сюда не нужна – огромный плюс для спонтанных поездок.

В довольно комфортные плюс 27 можно не только плавать и загорать, но и изучать окрестности. К примеру, рядом с Эйлатом находится впечатляющий Красный каньон, который обязательно стоит увидеть, чтобы обалдеть от того, что может вытворять природа. На самом Эйлате она тоже не отдыхала – на южном побережье города находится самый северный коралловый риф в мире. Здесь можно нырнуть с аквалангом и поразглядывать причудливые кораллы и цветастых рыб – в Красном море их водится немало. Только учтите: Израиль – совсем недешевая страна.

Как добраться? Из Киева уже с 1 октября в Эйлат начнут летать МАУ, цена за билет в одну сторону – около 100 €. На Belavia можно долететь из Минска только до Тель-Авива как минимум за 150 €. А из Вильнюса в Тель-Авив летает Wizz Air за 30 €. Из Тель-Авива в Эйлат добраться просто – с центрального автовокзала ходят рейсовые автобусы.

Ереван

Вот много поводов слетать в Ереван: комфортная сухая погода, отсутствие визовых проволочек, прямой рейс Belavia из Минска, армянский коньяк. И наплыв туристов в это время меньший, чем летом.

Тут можно не только ходить по музеям, древним монастырям и гулять по городу. В Ереване нужно обязательно заглянуть на местный рынок. Это то место, где в полной мере чувствуется армянское дружелюбие – каждый продавец будет счастлив угостить свежей чурчхелой. Ереван – именно тот город, который приятно удивляет путешественников: традиционные рынки дополняют модные бары, современное искусство и арт-центры.

Как добраться? Прямой рейс Belavia из Минска и обратно примерно за 320 €.

Брест

Лучшие осенние выходные могут пройти ближе, чем вы думаете! Брест имеет немало интересных локаций: музыкальные часы на Советской улице, столетнее здание аптеки, Зимний сад с тропическими растениями, не говоря уже о внушительной Брестской крепости – и все это в нескольких часах езды от Минска.

Местные бары тоже заслуживают вашего внимания: 34travel особенно рекомендует 2 из них – Korova с отличными коктейлями и крафтовым пивом и Coyote с живой музыкой и хорошим выбором виски.

Как добраться? Садитесь в Минске на электричку (около 2 €) или скоростной поезд (около 10 €) и через несколько часов начинайте прогулку по Бресту.


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