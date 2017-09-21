Наша сила – солидарность 2 21.09.2017, 8:42

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Марина Носенко

Молодежные активисты поддержали движение «Матери-328».

Общественная активистка Марина Носенко написала письмо осужденному по статье 328 и получила трогательный ответ:

«Привет, Марина.

В первую очередь хочу сказать тебе огромное спасибо за твое письмо и за слова поддержки. Я был очень рад читать эти слова. И спасибо за открытку.

Да, система у нас «крутая и справедливая», но я всё равно надеюсь, что я докажу в суде, что я не продавал никому и ничего. Когда я знакомился с делом я смеялся, там только неправда и клевета. Я думаю, точнее надеюсь, что судья у меня будет адекватный и будет разбирать моё дело.

Мне очень интересно писать тебе, когда незнакомый мне человек пишет письмо и даёт свою поддержку. У меня есть вопрос, были ли случаи когда всё-таки по 3 части статьи 328 решали по справедливости?

А сколько тебе лет? Я знаю, что это неприлично спрашивать. Вот по поводу «звёзд на погоны» это ты в точку. Я сам лично знаю и своими ушами слышал и глазами видел как в Жлобине работают сотрудники наркоконтроля. Свидетели ниоткуда и т.д.. Но я уверен, что ты и сама знаешь.

Я надеюсь, мы и дальше будем общаться, потому что кроме моей любимой мамы мне никто не пишет. Хотя вокруг столько типа "друзей" было.

Расскажи мне о себе, что ты посчитаешь нужным, чем увлекаешься, учишься или работаешь, мне всё интересно. И огромное спасибо вам всем таким добрым и хорошим людям, вы поддержка нашим мамам и надежда. Я ведь не заслужил такой срок от 8 до 15 лет за то что курил марихуану которая растет в Жлобине почти везде.

Мне мама прислала письмо вчера, и написала, что мне напишет один хороший человек, и тут письмо, и оно очень подняло мне настроение. Я надеюсь, ты поймёшь мой почерк, и если очень много ошибок, не обращай внимания.

В общем я рад что ты написала. Спасибо огромное. Я буду держаться и бороться за свою свободу, я буду сильным и всё будет хорошо, не сразу, но будет. Надеюсь, ты получишь письмо. Спасибо за конверт.

Наша сила солидарность».

Напомним, что благодаря упорной борьбе активистки движения «Матери-328» заставили власть дать «задний ход»: благодаря самоотверженной борьбе женщин дискриминационное законодательство в отношении осужденных по статье 328 может быть изменено.