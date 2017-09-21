закрыть
21 сентября 2017, четверг, 12:28
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Белорусской торговле приказали «саму себя высечь»

7
  • 21.09.2017, 8:47
  • 7,149

Торговые сети будут ограничивать количество своих продаж.

Торговые сети обяжут самостоятельно рассчитывать свою долю в объеме розничного товарооборота и принимать решение об ограничении роста в регионе, сообщает ej.by.

Как заявила начальник управления торговли, промышленного и агропромышленного комплекса Министерства антимонопольного регулирования и торговли Виолетта Брезовская, ведомством уже подготовлен соответствующий проект нового закона «О государственном регулировании торговли и общественного питания».

«Проектом закона предлагается исключить обязанность внесения сведений в торговый реестр о товарообороте. И мы изменяем подход по расчету доли и работе в связи с превышением этой доли. Предлагается, что субъект будет самостоятельно в установленный законопроектом срок рассчитывать свою долю на основании информации о розничном товарообороте, публикуемой на официальном сайте Национального статистического комитета. При этом до даты расчета доли субъект не вправе принимать каких-либо мер, направленных на увеличение торговой площади для продажи продовольственных товаров. Информацию о доле, в случае если она превысила 20% в конкретном районе, городе, области, то есть на определенной территории, нужно будет направить в МАРТ и местные органы власти в течение 10 дней», - сказала Виолетта Брезовская.

Согласно проекту закона, субъект, доля которого за предыдущий финансовый год составит 20% и менее, вправе с момента расчета доли совершать сделки, иные действия по расширению деятельности. Если доля субъекта превысила порог в 20%, запрет на увеличение торговой площади предлагается установить до дня публикации данных о товарообороте статистики Белстата за следующий отчетный период, то есть на год. Должностные лица и иные уполномоченные лица субъекта за несвоевременное представление, непредставление и искажение сведений о результатах расчета доли будут нести ответственность согласно законодательным актам.


Мнение

Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников
Не психовать!
Не психовать! Андрей Макаревич
Хватит равняться на Москву
Хватит равняться на Москву Настя Рогатко
Бойтесь чиновников, дары принимающих
Бойтесь чиновников, дары принимающих Владимир Шанцев


Интервью

Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!