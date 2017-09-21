Белорусской торговле приказали «саму себя высечь» 7 21.09.2017, 8:47

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Торговые сети будут ограничивать количество своих продаж.

Торговые сети обяжут самостоятельно рассчитывать свою долю в объеме розничного товарооборота и принимать решение об ограничении роста в регионе, сообщает ej.by.

Как заявила начальник управления торговли, промышленного и агропромышленного комплекса Министерства антимонопольного регулирования и торговли Виолетта Брезовская, ведомством уже подготовлен соответствующий проект нового закона «О государственном регулировании торговли и общественного питания».

«Проектом закона предлагается исключить обязанность внесения сведений в торговый реестр о товарообороте. И мы изменяем подход по расчету доли и работе в связи с превышением этой доли. Предлагается, что субъект будет самостоятельно в установленный законопроектом срок рассчитывать свою долю на основании информации о розничном товарообороте, публикуемой на официальном сайте Национального статистического комитета. При этом до даты расчета доли субъект не вправе принимать каких-либо мер, направленных на увеличение торговой площади для продажи продовольственных товаров. Информацию о доле, в случае если она превысила 20% в конкретном районе, городе, области, то есть на определенной территории, нужно будет направить в МАРТ и местные органы власти в течение 10 дней», - сказала Виолетта Брезовская.

Согласно проекту закона, субъект, доля которого за предыдущий финансовый год составит 20% и менее, вправе с момента расчета доли совершать сделки, иные действия по расширению деятельности. Если доля субъекта превысила порог в 20%, запрет на увеличение торговой площади предлагается установить до дня публикации данных о товарообороте статистики Белстата за следующий отчетный период, то есть на год. Должностные лица и иные уполномоченные лица субъекта за несвоевременное представление, непредставление и искажение сведений о результатах расчета доли будут нести ответственность согласно законодательным актам.