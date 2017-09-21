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Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Санкт-Петербурге

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  • 21.09.2017, 8:55
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Арина Соболенко

Для этого белоруске понадобилось одержать решительную победу над хозяйкой соревнований.

Белоруска Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира Neva Cup с призовым фондом $ 100 тыс. в Санкт-Петербурге, сообщает БелТА.

В матче 1/8 финала Арина Соболенко, третий номер посева, переиграла россиянку Викторию Каменскую — 6:2, 6:4.

Другая белоруска Вера Лапко на этой стадии потерпела поражение от украинки Даяны Ястремской — 3:6, 3:6.

Арина Соболенко сыграет с соперницей Лапко в следующем круге соревнований.

Среди белорусок наиболее высокого результата на Neva Cup в Санкт-Петербурге добивалась Александра Саснович, которая победила здесь в 2012 году.

Белорус Максим Мирный и австриец Филипп Освальд сегодня удачно начали турнир в Меце (Франция). В парном разряде дуэт взял верх над парой Сантьяго Гонсалес (Мексика) / Ненад Зимоньич (Сербия) — 6:4, 7:6 (7:5).

Сегодня в Санкт-Петербурге на турнире ATP World tour с призовым фондом более $ 1 млн в парном разряде выступит еще один белорус Андрей Василевский, который вместе с чилийцем Хансом Подлипником-Кастильо сыграет против Маркоса Багдатиса (Кипр) и Виктора Троицки (Сербия).


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