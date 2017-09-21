«Вкус денег из воздуха» 10 21.09.2017, 9:15

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Как долго белорусы будут бесплатно ездить по автомагистралям родной страны?

Правительство Беларуси планирует расширить сеть платных дорог. Совет Министров утвердил государственную программу, согласно которой к 2021 году протяженность платных магистралей должна составить 1786 км. По прогнозам чиновников, за ближайшие четыре годы в республиканский бюджет от взимания платы за проезд поступит около 817 млн рублей.

Почему правительство так активно стремится превратить дороги в источник пополнения казны?

— Власти увидели и почувствовали деньги, которые приходят им практически из воздуха, и поэтому они заинтересованы в расширении сети платных дорог, — отмечает в комментарии «Завтра твоей страны» эксперт онлайн-журнала «Ідэя» Антон Родненков. — К тому же, существует бизнес, который является оператором этих платных дорог, и он думает о выгоде.

По словам аналитика, главное, чтобы средства, которые будут приходить от платных дорог, были потом правильно и рационально потрачены.

— Пока что власти используют «дорожные деньги» и на приблизительно сумму уменьшают бюджетное строительство новых автомагистралей. А необходимо, чтобы суммы с платных дорог, наоборот, только дополняли расходы на строительство новых или на поддержание качества существующих дорог, —подчеркивает Антон Родненков.

Эксперт не разделяет опасений, что власти рано или поздно заставят платить всех белорусских автомобилистов за движение по платным дорогам.

— Это резко может сказаться вообще на мобильности трудового населения. Ведь в столицу очень многие приезжают работать из соседних населенных пунктов, — поясняет экономист.

По его мнению, расширение сети платных дороги не уменьшит и потоки туристов в страну.

— В Беларуси дороги намного лучше, чем в той же Украине и, возможно, европейцы, предпочтут заплатить сбор, чем ехать бесплатно по ухабам. Хотя, может, кого-то платная дорога и отпугнет. Но думаю, больших негативных последствий с точки зрения туризма не будет, — прогнозирует Антон Родненков.