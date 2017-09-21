Собчак собралась в президенты России 9 21.09.2017, 9:51

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Участие телеведущей в президентских выборах - идея Кремля.

Российская телеведущая Ксения Собчак рассказала Би-би-си, что занимается неким журналистским проектом, а не выдвигается в президенты.

Участие Собчак в президентских выборах - идея Кремля. Помогать ей регистрироваться власти не планируют. Сама Собчак уже ищет руководителя предвыборного штаба. Пока безуспешно.

Как стало известно Би-би-си, с предложением возглавить свой предвыборный штаб Ксения Собчак обращалась, в частности, к гендиректору канала "Дождь" Наталье Синдеевой, к создателю фонда "Спид.Центр" Антону Красовскому и к журналисту, автору книги "Вся кремлевская рать" и экс-главреду "Дождя" Михаилу Зыгарю.

Кроме того, такое предложение она делала бывшему руководителю правозащитного отделения "Открытой России" Марии Бароновой, политтехнологу Станиславу Белковскому и журналисту Роману Суперу.

По данным Би-би-си, никто из них не согласился работать на кампанию Собчак. Красовский, Зыгарь, Баронова и Супер от комментариев воздержались, Синдеева на звонок Би-би-си не ответила. Белковский в разговоре с Би-би-си отрицал, что Собчак предложила ему работать в ее штабе. Более того, он заявил, что готов сам выдвинуться в президенты.

"Заведу канал на YouTube, изложу там свою предвыборную программу и к ноябрю рассчитываю получить ответ от Кремля - дадут ли они мне подписи для выдвижения или нет", - сказал он. Белковский отметил, что считает Собчак перспективным политиком и готов дать ей советы, если она к нему обратится.

Издание The Bell также сообщило, что Собчак искала людей в предвыборный штаб, и назвало те же кандидатуры, о которых рассказали собеседники Би-би-си.

Кремль предложил

При этом два человека из тех, кому телеведущая предлагала этот пост, рассказали Би-би-си, что идею выдвинуться в президенты журналистке подсказали в администрации президента. По их словам, проект ей понравился, но бюджета вслед за идеей телеведущей не выделили, поэтому на данный момент нет ясности, на какие средства она собирается вести предвыборную кампанию.

"При встрече она рассказывает, какая это важная история, что женщина поборется за президентский пост, как это важно для развития страны, - рассказал Би-би-си один из тех, кому Собчак предлагала пост главы ее штаба. - При этом Собчак подчеркивает, что ее кампания не должна быть политической".

"Участие Собчак в президентских выборах рассматривается как один из вариантов кампании", - подтвердил близкий к администрации президента собеседник Би-би-си, не уполномоченный общаться с прессой. Бывший федеральный чиновник, также попросивший об анонимности, заявил Би-би-си, что в Кремле препятствовать выдвижению Собчак никто не собирается, но если это и состоится, то только по ее собственному решению.

"Собчак так устроена, что пойдет на выборы, только если Путин скажет ей: "нужно". А если он так не скажет, то она не пойдет", - заявил бывший сотрудник Кремля, также попросивший не упоминать его по имени.

От официальных комментариев администрация президента воздерживается. Президент Владимир Путин ранее прокомментировал новость о планах Собчак выдвинуться в президенты фразой "ради бога". Он добавил, что с "большим уважением" относится к ее отцу Анатолию Собчаку. Путин в начале девяностых работал его подчиненным в мэрии Санкт-Петербурга.

Сама Собчак, отвечая на просьбу Би-би-си прокомментировать эту информацию, предложила обращаться к тем, кому она предлагала работать в своем штабе. Собчак не подтвердила, что пойдет на выборы, но и не отрицала этого.

Информацию о том, что она примет участие в президентской гонке, и что это согласовано с Кремлем, телеведущая назвала "провокацией, связанной с другим проектом".

"Сегодня никаких моих заявлений (об участии в президентских выборах - Би-би-си) нет. У меня есть проект, он журналистский, но связан с политикой тоже. Я хочу о нем говорить тогда, когда я захочу о нем говорить", - заявила Собчак. Что это за проект, она так и не сказала, отметив только, что обсуждала его с гендиректором "Дождя" Синдеевой.

"Дождь" остался без ведущей

Вместе с тем на телеканале "Дождь", по данным Би-би-си, прошло несколько совещаний, где обсуждалось, что делать с авторской программой Собчак в том случае, если она станет зарегистрированным кандидатом в президенты.

Как рассказал один из собеседников Би-би-си на канале (попросил об анонимности, так как не уполномочен комментировать эту тему), на "Дожде" этот вопрос так и не решили. По его словам, неясно, каких гостей приглашать, звать политиков или нет, закрывать ли программу сейчас или дождаться регистрации Собчак кандидатом.

Он также отметил, что Собчак собиралась вести дебаты кандидатов в президенты на "Дожде" осенью - теперь вопрос, будут ли они и кто будет ведущим тоже остается открытым.

Программа Собчак в последний раз выходила в эфир на "Дожде" в конце июня. На сайте "Дождя" говорится, что новый выпуск запланирован на вечер 27 сентября. Перерыв, который длится уже три месяца, по словам собеседника Би-би-си, связан с тем, что на "Дожде" искали нового продюсера для Собчак, не понимая, стоит ли вообще его нанимать на несколько месяцев.

Исполняющая обязанности главреда "Дождя" Александра Перепелова заявила Би-би-си, что о решении выдвигаться на выборы Собчак редакцию не уведомляла. По ее словам, "решение о работе Собчак на канале в той или иной форме" на "Дожде" примут, когда Собчак объявит, выдвигается она на выборы или нет.

"Сейчас, как я понимаю ситуацию, этого решения нет. Мы будем действовать в рамках догмы телеканала и закона о СМИ", - добавила Перепелова.

Главный редактор "Дождя" Роман Баданин (находится в годовом отпуске, поскольку уехал учиться в Стэнфордский университет) сказал Би-би-си, что с ним Собчак о своем участии в президентской гонке не советовалась. "Более того, я считаю, что совмещение политической деятельности и журналистской работы невозможно", - добавил он.

Сама Собчак заявила Би-би-си, что ее программа не выходила в эфир, потому что она в декретном отпуске. Кроме того, Собчак подчеркнула, что занята все тем же своим проектом - пока секретным. Впрочем, она заверила, что продолжит сотрудничать с "Дождем", но дата эфира 27 сентября, заявленная на сайте канала, "техническая". Когда выйдет новый выпуск ее программы, она не уточнила.

Собчак знают и не любят

У Собчак есть опыт участия в политике - она выступала на митингах за честные выборы в 2011-2012 годах. Телеведущая избиралась в координационный совет оппозиции, который, впрочем, так и не заработал из-за противоречий между его участниками.

По данным соцопросов, у Собчак достаточно высокая узнаваемость. В декабре 2016 года 4% включали ее в десятку главных представителей российской элиты (опрос "Левада-центра"). С 2011 по 2013 годы респонденты "Левады" ставили Собчак на четвертое место среди "женщин года", наряду с певицей Аллой Пугачевой, спикером Совета федерации Валентиной Матвиенко и канцлером Германии Ангелой Меркель.

В сентябре 2016 года 1% респондентов ВЦИОМ называл Собчак среди "первых трех пришедших на ум женщин-политиков или общественных деятелей в России". Собчак в тот период входила в десятку самых упоминаемых в СМИ женщин по данным "Медиалогии".

При этом у Собчак и высокий антирейтинг. По данным опроса "Левада-центра", в августе 2017 года россияне поставили телеведущую на четвертое место в списке политиков, которым они больше всего не доверяют: 8% респондентов заявили, что именно Собчак вызывает у них больше всего недоверия.

"Как потенциальный кандидат Собчак безусловно интересна. Она сможет разнообразить кампанию, внести в нее нужную изюминку. Речь не только о повышении явки, чему она точно не поспособствует, но и об артикуляции определенных тем, обращенных как к консервативному, так и к либеральному электорату. При грамотной кампании Собчак вполне может выполнить роль раздражителя и даже показать неплохой результат", - рассказал Би-би-си политолог Алексей Чеснаков, ранее работавший в администрации президента.

Впрочем, бывший федеральный чиновник, попросивший Би-би-си об анонимности, напротив считает, что Собчак не приведет на участки дополнительных избирателей.

Знакомый Собчак на вопрос о том, зачем ей самой нужно выдвигаться, ответил: "Ей важно, чтобы у нее фолловеров в Instagram было больше, чем у Ольги Бузовой". В данный момент, как выяснила Русская служба Би-би-си, у Ксении Собчак в Instagram 5,1 млн подписчиков, а у Ольги Бузовой - 10,4 млн.

С кем Собчак на выборы пойдет

Президентские выборы в России пройдут в 2018 году. О том, что на них может баллотироваться Собчак, написала в начале сентября газета "Ведомости". Со ссылкой на источники в администрации президента и близких к ней экспертов издание утверждало, что соперником Владимира Путина на выборах президента России в 2018 году может стать женщина. Один из источников газеты назвал Собчак идеальным вариантом.

Затем телеканал RTVI, также со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, тоже сообщил, что Собчак пойдет на выборы президента России и объявит об этом в ближайшее время. В Кремле, по данным канала, Собчак готовят ту же роль, которую сыграл на выборах 2012 года миллиардер Михаил Прохоров. Прохоров получил 7,98% голосов, Собчак может набрать 8-9% при правильной предвыборной кампании, заявил источник RTVI.

О своем участии в президентских выборах уже объявили один из основателей "Яблока" Григорий Явлинский, политолог Андрей Богданов и один из создателей прокремлевского движения "Наши" Борис Якеменко. Кроме того, о намерении участвовать в выборах заявил оппозиционер Алексей Навальный, хотя ему может помешать непогашенная судимость.

Нынешний президент Владимир Путин все еще не объявил, пойдет ли на выборы.