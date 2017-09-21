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Независимый профсоюз помог работнице МТЗ отстоять свои деньги перед начальством

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  • 21.09.2017, 9:57
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После обращения в профсоюз РЭП руководство от своей претензии отказалось.

Екатерина Водейша, маляр 91-го цеха МТЗ, обратилась в профсоюз РЭП из-за инцидента с руководством цеха. На нее был составлен акт о некачественной окраске партии деталей. По словам Екатерины, она работала в совершенно другом месте и ее вины в произошедшем нет, сообщает praca-by.info.

– Этот документ мог стать основанием для удержания с работницы денег, – комментирует ситуацию правовой инспектор профсоюза Юрий Беляков. – Мы помогли работнице составить заявление, в котором доступно изложили все факты, которые доказывают, что ее вины нет.

После того, как Екатерина показала заявление руководству цеха, акт о некачественной окраске был уничтожен.

– А вот заявление, составленное в профсоюзе, зачитали перед всей бригадой, – продолжает Юрий Беляков. – И пожурили: «Мол, видите – Водейша у нас особенная. Она платить не обязана. А вы обязаны!».

Мы держим ситуацию на контроле и не позволим унижать достоинство и просто так отнимать деньги у профсоюзных активистов. Каждый, обратившийся в профсоюз РЭП, найдет тут защиту и поддержку. Пусть все это поймут и оценят. Для руководителей! Не привлекайте к себе внимание профсоюза РЭП. Результат Вам не понравится.


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