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В регионах увеличивают армию «тунеядцев»

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  • 21.09.2017, 10:25
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Сокращенным рабочим в центрах занятости предлагают копеечные вакансии.

Как стало известно , с нового года ожидаются новые сокращения на Барановичском станкостроительном заводе – одном из крупнейших предприятий города.

«Еще лет пять назад на предприятии работало около двух тысяч человек. Сегодня осталось, наверное, около тысячи. Сокращения затронули все цеха и отделы. Сейчас намекают, что с нового года ликвидируют одну смену на компрессорном производстве – не хватает заказов», – рассказали udf.by работники завода, который входит в ЗАО «Атлант».

Как ранее сообщали СМИ, летом предприятия холдинга уходили на простой.

«Тем, у кого заканчиваются контракты, их не хотят продлять. Руководство не смотрит – есть дети или нет. Люди со слезами ходят на прием к директору. Правда, многие увольняются сами. Мужчины получают по 300-400 рублей – как им семью содержать? А если ребенок вообще учится в другом городе? Мужчины уезжают на заработки, женщины готовы браться за любую работу – некоторые уходят техничками в школы. Пошли бы и в дворники – но там очередь, т.к. зарплата 400 рублей», – рассказали работники Барановичского станкостроительного завода.

Обещанного повышения зарплат там, кстати, не произошло. Согласно Белстату номинальная средняя зарплата в Барановичах за июль составила 722 рубля.

Не лучше ситуация и в Слониме. В конце августа председатель концерна «Беллегпром» Николай Ефимчик озвучил планы по присоединению Слонимской камвольно-прядильной фабрики к витебскому ОАО «Моготекс». После появилась информация, что возникла путаница: присоединять на самом деле собираются вроде бы кобринскую швейную фирму «Лона». Однако работники слонимской фабрики остаются напуганными и считают, что сокращения все же будут.

Руководитель Слонимской профгруппы профсоюза РЭП Михаил Сошко на личном примере объяснил причины страха людей.

«В Слониме практически нереально найти достойную работу. В газетах дают статистику: мол, на каждого безработного приходится две вакансии. Но что происходит на самом деле? Мне в центре занятости предложили вакансию: в базовой школе нужен рабочий по комплексному обслуживании зданий. После моего обращения приходит ответ: требуется наличие соответствующей специальности. Хотя в центре занятости утверждают обратное. Вот и найди работу», – рассказал Михаил Сошко.

По словам профсоюзного активиста, стандартная вакансия в центре занятости по рабочим профессиям содержит предложение зарплаты в 260 рублей. Номинальная средняя зарплата в Слонимском районе за июль составила 657 рублей.


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