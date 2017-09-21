закрыть
21 сентября 2017, четверг, 12:28
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Британия готова выплатить за Brexit в пять раз меньше, чем хочет Евросоюз

  • 21.09.2017, 10:41

Окончательную цифру премьер Тереза Мэй объявит 22 сентября во Флоренции.

В процессе выхода из состава Европейского Союза (Brexit) Великобритания готова выплатить Брюсселю не менее 20 млрд евро. Об этом уведомил ряд стран Евросоюза советник британского премьер-министра Терезы Мэй по вопросам ЕС Оливер Роббинс, сообщила в среду, 20 сентября, газета Financial Times (перевод – dw.com).

Размер суммы, которую Лондон намерен уплатить Евросоюзу, Мэй может официально объявить 22 сентября во Флоренции в программной речи, посвященной Brexit.

Между тем в правительстве Терезы Мэй сведения о сумме в 20 млрд уже объявили "чистой спекуляцией". В свою очередь официальный представитель правительства Германии опроверг сообщения, что канцлеру ФРГ Ангеле Меркель (Angela Merkel) сообщили о конкретном предложении Лондона.

ЕС требует от Лондона до 100 млрд евро

Финансовые требования Евросоюза к Великобритании являются одним из самых спорных пунктов переговоров по Brexit. По данным источников в Брюсселе, ЕС требует от 60 до 100 млрд евро, которые, согласно заявлению еврокомиссара по бюджету Гюнтера Эттингера (Günther Oettinger), должны быть выплачены до 2023 года.

Другие важные пункты этого диалога - соблюдение прав более 3 млн граждан стран Евросоюза, живущих в Великобритании, а также статус Северной Ирландии. Переговоры ЕС и Лондона идут с июня 2017 года, но пока не принесли особого прогресса. Завершение процедуры Brexit ожидается к концу марта 2019 года.


Мнение

Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников
Не психовать!
Не психовать! Андрей Макаревич
Хватит равняться на Москву
Хватит равняться на Москву Настя Рогатко
Бойтесь чиновников, дары принимающих
Бойтесь чиновников, дары принимающих Владимир Шанцев


Интервью

Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!