Партия Ле Пен оказалась на грани раскола 3 21.09.2017, 11:15

Марин Ле Пен

Из Национального фронта ушел второй по значимости партийный лидер.

Второй человек во французской партии Национальный фронт Флориан Филиппо заявил, что покидает партию. Это означает перспективу раскола среди крайне правых после поражения лидера партии Марин Ле Пен на майских президентских выборах и месяцев внутренней вражды, сообщает svoboda.org Филиппо, занимавший должность вице-президента партии евроскептиков и противников миграции, рано утром выступил по французскому телевидению, чтобы объявить об уходе.

Филиппо, в чьи обязанности входило определение стратегии и коммуникации, был отстранен Марин Ле Пен. Он заявил телеканалу "Франс-2", что ему "не нравится, когда над ним смеются". Филиппо считался главным "партийным двигателем" оппозиции к единой европейской валюте, политике, которая, по мнению наблюдателей, привела к поражению Марин Ле Пен на президентских выборах.

В среду вечером Ле Пен заявила, что лишает Филиппо полномочий разработчика стратегии партии и руководителя отдела по связям с общественностью. При этом она не отстранила Филлиппо от поста своего заместителя. Ле Пен была недовольна тем, что Филиппо создал собственную политическую ассоциацию "Патриоты", что, по ее мнению, создает "конфликт интересов".

Партия "Национальный фронт", которая добилась крупных успехов на местных, региональных и европейских выборах, должна провести конгресс в конце года. Отставка Филлипо может обернуться крупным расслоением в партии, которая сейчас представляет себя в качестве оппозиции политике президента Эмманюэля Макрона.