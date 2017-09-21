Восточные торговцы добрались до Гродно 5 21.09.2017, 11:24

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Архивное фото mlyn.by

В Гродно открылся азиатский магазин супердешевых вещей.

За последние полгода небольшие магазинчики со «смешными» ценами на одежду и обувь наводнили белорусские города. В народе они получили название «тюбетейки». Месяц назад такой появился и в Гродно. «ВГ» решил узнать, что скрывается за феноменом низких цен и почему «тюбетейки» топят малый бизнес.

Майки за 2,5 рубля, а джинсы — за 35

Магазин «Всe для дома» находится в центре города и работает ежедневно с 9 до 20 часов. За прилавком встречает симпатичная девушка азиатской внешности. Рядом с ней переминается с ноги на ногу парень 25 лет также неславянских кровей. Судя по всему, выполняет функции охранника. На следующий день продавцом был такой же азиат, но постарше, лет 45. По-русски они говорят неплохо.

Небольшой торговый зал утопает в музыке а-ля «Чeрные глаза», только тексты на восточных языках. Учредитель магазина, ООО «Дилсабо Танхо», зарегистрирован в марте 2017 года в Ганцевичах Брестской области.

Торговый зал условно разделeн на три зоны: одежда для мужчин, женщин и детей. Есть небольшой уголок с подушками, полотенцами, ковриками, одеялами и прочим бытовым трикотажем. Цены в мужской секции гипнотизируют: мальчуковая майка-тельняшка по 2,50, мужские трусы-«боксeры» по 3, а джинсы по 35 рублей, водолазка — 12 рублей, джемпер — 18–30 рублей, демисезонная куртка за 35 рублей, а зимняя — 50.

На витрине указано: одежда из Узбекистана, Киргизии, Туркмении, России и Китая. Однако журналистам удалось найти только одну «российскую» вещь — мужские носки за 60 копеек. Всe остальное — производство Поднебесной. Непривычно маленькие бирки заполнены от руки. Есть вся информация для покупателя, не обозначено только время оформления.

Для эксперимента покупаю краповую тельняшку за 2 рубля 50 копеек (на рынке стоит 6 рублей). Кассир пробивает покупку на кассе и выдаeт чек. Безнал недоступен — на стене висит листик, что терминал временно не работает. Не работал и неделю спустя. Есть в магазине уголок покупателя и книга замечаний и предложений.

Почему такие цены?

Покупатели «тюбетейками» довольны, чего не скажешь об отечественных предпринимателях. Восточный продавец с ценами ниже рыночных отбивает и без того редких клиентов. Считается, что дешeвый ширпотреб попадает в ЕЭС нелегально: его не растаможивают, а сертификацию не проводят вообще, поэтому даже после завоза в Беларусь майки и джинсы стоят значительно дешевле. А предприниматель-белорус закупается в условной Москве у легального поставщика.

— Отсюда и такая огромная разница в ценах. А наш ИП платит 20 процентов НДС и отчислений в Фонд соцзащиты, оформляет сертификаты и накладные, которые у азиатов не всегда есть, — говорит председатель совета предпринимателей «Южного» рынка Андрей Шестериков.

По его словам, людей сегодня больше интересует цена, а не наличие сертификата на товар, уплаченного ввозного НДС и оплаты в ФСЗН. И здесь «тюбетейки» находятся в более выгодном положении, чем наши ИП. Поэтому предприниматели требуют одинаковых условий ведения бизнеса.

Сейчас в области открыто девять магазинов низких цен

На сегодня в области функционирует 9 магазинов с супернизкими ценами.

— «Магазин «Для всех» на ул. Свердлова пока не посещался — открылся он недавно, в конце июля 2017 г, жалоб на него в управление не поступало. При этом в ходе контрольных мероприятий аналогичных торговых объектов в Гродненской области, выявлено несоблюдение ассортиментного перечня товаров, а также нарушения порядка доведения информации до потребителей. Условия ведения хозяйствования одинаковы для всех субъектов торговли и чётко регламентированы законодательством, — рассказала начальник управления торговли и услуг облисполкома Ольга Короткая.

Товар без документов, а бирки врут

За магазинами низких цен в области наблюдает и налоговая. Начальник управления координации и организации контрольной работы ИМНС по Гродненской области Дмитрий Горбацевич сказал:

— Держим такие магазины на особом контроле. Проведено 15 проверок, и при каждой были нарушения. Всего составлено 30 протоколов. Основное нарушение — наличие товара без транспортных накладных (12 случаев). Арестовали товара на 73,5 тысячи рублей. Кроме того, отмечали непробитие выручки по кассовому аппарату (11 раз). В одном случае обувь продавалась без маркировки. К административной ответственности привлечено 13 нарушителей, общая сумма штрафов — 2,4 тысячи рублей. Учредителями таких магазинов зачастую выступают граждане Узбекистана. По документам товар завозится из России. Соответственно уплачивается ввозной НДС.

Интересовалась «тюбетейками» и Гродненская областная инспекция Госстандарта. Провели 25 мониторингов и проверок, в 20 случаях — выявили нарушения. Самые частые — недостоверная маркировка (информация на бирке на иностранном языке, была неполной или вовсе отсутствовала), не было документов соответствия. Кроме того, нашли товар, в результате испытаний которого установили несоответствие в маркировке заявленного состава материала фактическому.

Что стало с майкой после первой стирки?

Майку из «тюбетейки» журналист решил испытать. На бирке указано, что ее нужно стирать в теплой воде до 30 градусов, при этом нельзя выжимать в стиральной машине. Еще на стадии замачивания вода слегка краснеет. После стирки журналист выжимает и вешает на балконе на ночь. Наутро она уменьшается в размерах, низ становится шире, чем в области груди. Краповые полоски тускнеют.