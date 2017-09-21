Александр Кабанов: Недовольство среди белорусов растет огулом 1 21.09.2017, 11:36

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Александр Кабанов

Фото: «Радыё Свабода»

Мы пришли к тому, что белорусский народ голый и босый.

Как дела в регионах? – спросили мы лидера протестов Весны-2017, активиста ОГП из Березы Александра Кабанова. Вот что он рассказал сайту ucpb.org.

– Чего ждут жители Березы от новой редакции Декрета о тунедцах, которую власти обещали представить 1 октября?

– Уже никто ничего не ждет. Деньги не требуют – все забыли. На сегодняшний день люди не думают о том, что будет. Пока не постучат в дверь и не скажут: “Вы должны!”, либо пока не придут в поликлинику, а им скажут: “Вот вы не работаете, вы должны!”, никто ничего не делать не будет.

Очень многие считают, что декрет вообще отменили. Недавно встретил знакомого, он мне руку тряс: “Вот спасибо, вы ж там боролись, на сутках сидели, спасибо, что декрет этот дурной отменили!”. Я ему: “Никто ничего не отменял” – “Как?”

И вообще на данный момент мало кого это интересует. Больше интересуют цены в магазине, зарплаты...

– А что цены?

– Цены очень высокие в магазине!

– Так Белстат же показал чуть не дефляцию за август, что цены практически не выросли.

– Ну, у нас умеют делать цифры, тут ничего не скажешь. Вот у меня приезжали знакомые из России, они поменяли деньги, зашли в магазин и купили на эти 100 долларов продукты. После кассы подходят ко мне: “Офигеть можно! Даже у нас не так! У вас что-то совсем дорого! У нас на 100 долларов больше можно купить! У нас туговато сейчас, но у вас вообще! Как вы выживаете на эти 3, 4, 5 миллионов?”

– И как выживаете?

– Народ у нас – как тараканы, умеет выживать. Многие на землю потянулись назад. Если раньше только на шашлыки выезжали, то сейчас уже грядочки делают. Под окнами домов в городе – грядочки вместо клумб. Сажают лучок, морковочку. Перешли на более дешевые продукты питания...

– Что будет дальше, как вы думаете?

– Я прогнозировать не могу. Но одно могу сказать точно, что недовольство растет просто огульно! Если раньше люди разговаривали о каких-то событиях, рыбалке – об общих человеческих радостях, то сейчас – что предприниматель, что рабочий, что начальник – все разговоры начинаются так: Слушай, что происходит? ЧТО ПРОИСХОДИТ?!?” И дальше: “А вот здесь..., а вот там..., а тут зажали, тут прижали, тут отобрали...” То есть коснулось практически каждого.

– А вы верите, как некоторые, что вот Лукашенко хотел, в принципе, что-то сделать, но ему не дают, ниже саботируют?

– Нет, я в это не верю. Начнем с того, что все люди, вся вертикаль проходит непосредственно через него, вплоть до того, что председатель райисполкома утверждается лично Лукашенко. И они сами по себе сделать какие-то шаги не могут. Понятно, что они могут прибрать что-то к рукам, отжать какой-то бизнес, родственников пристроить, где-то домик построить лишний, квартирку. Но принимать решения они не могут однозначно.

Вот простейший пример. Сегодня на вокзале встретил своего бывшего соперника, Качину Леонида Ивановича, сейчас он «депутат» ПП НС. Улыбнулся, поздоровались. Говорю: “Ну, что, как там?” – “Работаем, трудимся. Очень много чего делаем”. Говорю: “Ну, что-то людям не видно, что вы много делаете. Где результаты?” – “Не, ну не так же сразу...” – “А не кажется ли вам, что пора менять систему государственного устройства, убирать вот эту вертикаль, в том числе и Лукашенко – что-то он на своем месте засиделся”. – “Не, Александр, я вообще считаю, что Лукашенко надо поставить памятник”. “Хорошо, памятник. А за что? Можно спросить: за что? Памятники ставят каким-то деятелям, которые чего-то добились. Не которые болтают постоянно, говорят одно, а делают совсем другое... Вот к чему в итоге мы пришли? К тому, что народ голый и босый?

Понятно, вы все молитесь на него, потому что он вам дал возможность – не вы взяли, не люди вас выбрали – он вам дал возможность быть при кормушке и чувствовать себя замечательно. И у вас же все расписано наперед. Вот вы сейчас из парламента уходите и становитесь кем? Как минимум, директором масло-сыр завода, где были главным инженером. Что, не так?”

И когда я сказал про Лукашенко, что 23 года – засиделся человек, это же ненормально. 23 года – вы просто вдумайтесь в цифру! И стоят люди, которые уже прислушиваются к разговору: “Да. Да. Да!” – все поддакивают. Он разворачивается и уходит.