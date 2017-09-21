Минский студент украл карточку и привязал ее к своему Uber 4 21.09.2017, 18:43

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Минчанин покатался на Uber на сумму около 100 рублей.

В милицию обратился минчанин, который сообщил о том, что с его карт-счета списываются деньги, хоть сам владелец карты никаких операций не совершал.

Заявитель пояснил, что недавно он забыл карту на прилавке одного из торговых центров, но вскоре карточку ему вернул посетитель магазина, сообщает сайт ГУВД.

Оказалось, что минский студент оплачивал услуги сервиса Uber, «привязав» к своему смартфону реквизиты чужой карты. Эта зацепка помогла оперативникам из управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий найти и задержать нарушителя, рассказала CityDog.by официальная представительница ГУВД Александра Попова.

Минчанин покатался на Uber на сумму около 100 рублей. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы по ч. 2 ст. 212 «Хищение путем использования компьютерной техники» УК РБ.