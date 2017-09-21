Василий Шлындиков: Не те лекарства дают пациенту 1 21.09.2017, 20:04

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Василий Шлындиков

Бывший глава «Амкодора» прокомментировал инициативу Нацбанка уменьшить процент обязательной продажи выручки предприятиями.

Бывший глава предприятия «Амкодор» Василий Шлындиков прокомментировал «Народной Воли» инициативу Нацбанка уменьшить процент обязательной продажи выручки предприятиями.

- Уменьшение процентной ставки обязательной продажи выручки, безусловно, немного облегчит жизнь предприятиям, которые экспортируют свою продукцию, - говорит Василий Шлындиков. - В общем, такая норма становится очень опасной, когда в стране несколько курсов валют - официальный и реальный. Этот механизм полностью уничтожал экспортоориентированные предприятия. Ведь нужно было продавать валюту по курсу Национального банка, который был в несколько раз меньше реальный.

- Нацбанк заявил, что решение принято «в рамках реализации последовательной политики либерализации валютных отношений и с учетом стабильной ситуации на валютном рынке».

- Сейчас валютный курс стабилизировался, но что будет дальше? Куда пойдет белорусская экономика? Никто не даст стопроцентной гарантии, что валютная ситуация не изменится. В общем, принятая Нацбанком норма - это хороший шаг, но, как мне кажется, не те лекарства дают пациенту. А на реформы власти идти не хотят.