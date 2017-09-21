Василий Шлындиков: Не те лекарства дают пациенту

Василий Шлындиков: Не те лекарства дают пациенту1
- 21.09.2017, 20:04
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Бывший глава «Амкодора» прокомментировал инициативу Нацбанка уменьшить процент обязательной продажи выручки предприятиями.
Бывший глава предприятия «Амкодор» Василий Шлындиков прокомментировал «Народной Воли» инициативу Нацбанка уменьшить процент обязательной продажи выручки предприятиями.
- Уменьшение процентной ставки обязательной продажи выручки, безусловно, немного облегчит жизнь предприятиям, которые экспортируют свою продукцию, - говорит Василий Шлындиков. - В общем, такая норма становится очень опасной, когда в стране несколько курсов валют - официальный и реальный. Этот механизм полностью уничтожал экспортоориентированные предприятия. Ведь нужно было продавать валюту по курсу Национального банка, который был в несколько раз меньше реальный.
- Нацбанк заявил, что решение принято «в рамках реализации последовательной политики либерализации валютных отношений и с учетом стабильной ситуации на валютном рынке».
- Сейчас валютный курс стабилизировался, но что будет дальше? Куда пойдет белорусская экономика? Никто не даст стопроцентной гарантии, что валютная ситуация не изменится. В общем, принятая Нацбанком норма - это хороший шаг, но, как мне кажется, не те лекарства дают пациенту. А на реформы власти идти не хотят.