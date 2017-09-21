В 2018 году Беларусь заплатит по внешнему долгу более $5 миллиардов 8 21.09.2017, 20:35

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Долговое давление будет сильно мешать выходу экономики из кризисного состояния.

Получается, что сектор госуправления в следующем году выплатит около 2,9 млрд долларов, из них $2,1 млрд — это выплаты по основному долгу, 0,8 млрд долларов — проценты, передает «Еврорадио».

Отмечается, что ситуация с внешним долгом Беларуси в 2018-м не будет существенно отличаться от ситуации в 2017-м. В первом полугодии в этом году на обслуживание внешнего долга было направлено 2,6 млрд долларов. Во втором полугодии внешним кредиторам, возможно, придется выплатить до 3,5 млрд долларов.

В целом, долговое давление на Беларусь в 2018 году останется примерно на уровне 2017-го. Это будет сильно мешать выходу экономики из кризисного состояния.