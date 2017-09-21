закрыть
21 сентября 2017, четверг, 21:42
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В 2018 году Беларусь заплатит по внешнему долгу более $5 миллиардов

8
  • 21.09.2017, 20:35
  • 1,774

Долговое давление будет сильно мешать выходу экономики из кризисного состояния.

Получается, что сектор госуправления в следующем году выплатит около 2,9 млрд долларов, из них $2,1 млрд — это выплаты по основному долгу, 0,8 млрд долларов — проценты, передает «Еврорадио».

Отмечается, что ситуация с внешним долгом Беларуси в 2018-м не будет существенно отличаться от ситуации в 2017-м. В первом полугодии в этом году на обслуживание внешнего долга было направлено 2,6 млрд долларов. Во втором полугодии внешним кредиторам, возможно, придется выплатить до 3,5 млрд долларов.

В целом, долговое давление на Беларусь в 2018 году останется примерно на уровне 2017-го. Это будет сильно мешать выходу экономики из кризисного состояния.


Мнение

Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников
Не психовать!
Не психовать! Андрей Макаревич
Хватит равняться на Москву
Хватит равняться на Москву Настя Рогатко
Бойтесь чиновников, дары принимающих
Бойтесь чиновников, дары принимающих Владимир Шанцев


Интервью

Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!