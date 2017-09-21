Лявон Вольский порадовал поклонников новыми песнями на концерте в Минске 21.09.2017, 22:59

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ЛЯВОН ВОЛЬСКИЙ

Фото: nn.by

В минском Prime Hall прошел первый за семь лет разрешенный концерт Лявона Вольского.

На выступление собралось около 1200 человек, передает nn.by.

В первом отделении Вольский исполнил две новые песни, которых не было в альбоме «Белая яблыня грому». Это «Ты помніш» на слова Юлия Таубина и «Чалавек, цяжарны Богам» Анатолия Сыса.

После перерыва на танцполе появились первые национальные флаги. А после песни «А хто там і дзе?» взорвалось скандирование «Жыве Беларусь!»

А это стихотворение «проклятого поэта» Сыса, которое стало песней:

* * *

Хто натхніць мяне на смерць?

Я такой не маю волі.

Маю толькі болі.

Болі — каб пасціцца і гавець.

З гор сыдзі, як з купалоў,

Дух у вобразе старога,

праз пакуты дай мне Бога,

дай мне Богавую кроў.

Не жыву — хаджу, што сцень,

брыдкі і чужы паветру,

хаця выйшаў колісь з ветру,

выйшаў і азмрочыў дзень.

Ты

натхніш мяне на смерць,

чалавек, цяжарны Богам,

праз цябе мая дарога,

моцы дай яе здалець