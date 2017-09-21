Лявон Вольский порадовал поклонников новыми песнями на концерте в Минске
- 21.09.2017, 22:59
- 1,192
В минском Prime Hall прошел первый за семь лет разрешенный концерт Лявона Вольского.
На выступление собралось около 1200 человек, передает nn.by.
В первом отделении Вольский исполнил две новые песни, которых не было в альбоме «Белая яблыня грому». Это «Ты помніш» на слова Юлия Таубина и «Чалавек, цяжарны Богам» Анатолия Сыса.
После перерыва на танцполе появились первые национальные флаги. А после песни «А хто там і дзе?» взорвалось скандирование «Жыве Беларусь!»
А это стихотворение «проклятого поэта» Сыса, которое стало песней:
* * *
Хто натхніць мяне на смерць?
Я такой не маю волі.
Маю толькі болі.
Болі — каб пасціцца і гавець.
З гор сыдзі, як з купалоў,
Дух у вобразе старога,
праз пакуты дай мне Бога,
дай мне Богавую кроў.
Не жыву — хаджу, што сцень,
брыдкі і чужы паветру,
хаця выйшаў колісь з ветру,
выйшаў і азмрочыў дзень.
Ты
натхніш мяне на смерць,
чалавек, цяжарны Богам,
праз цябе мая дарога,
моцы дай яе здалець