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Трамп объявил о начале торговой блокады КНДР

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  • 22.09.2017, 7:34
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ДОНАЛЬД ТРАМП
ФОТО: REUTERS

Все страны должны разорвать торговые связи с Пхеньяном.

Выступая в связи с прозвучавшим ранее в четверг заявлением президента США Трампа о введении новых санкций против Северной Кореи, глава Минфина США Стивен Мнучин подчеркнул, что все страны должны разорвать торговые связи с Пхеньяном, сообщает «Голос Америки».

Министр уточнил, что намерен сотрудничать с партнерами США, с тем, чтобы не дать Северной Корее возможность пользоваться глобальной финансовой системой.

Ранее президент Трамп издал распоряжение о введении санкций против отдельных лиц и компаний, торгующих с Северной Кореей. Выступая в Нью-Йорке, президент подчеркнул, положение дел, при котором некоторые структуры поддерживают северокорейский режим, неприемлемо.

Ранее в четверг президент Трамп заявил, что собирается ввести новые санкции в отношении КНДР в связи с ядерной угрозой и намерен встретиться с лидерами Южной Кореи и Японии, чтобы спланировать стратегию противодействия Пхеньяну.

«Мы введем дальнейшие санкции против КНДР», – сказал Трамп, отвечая на вопрос в ходе встречи с президентом Афганистана Ашрафом Гани на полях Генассамблеи ООН.

Трамп провел встречи с президентом Южной Кореи Мун Джэ Ином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а также проведет рабочий обед с обоими лидерами на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы обсудить пока не принесшие плодов усилия по прекращению ракетных и ядерных испытаний в КНДР.


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