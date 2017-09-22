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У блогера Андрея Паука появилось эффектное «альтер эго»

  • 22.09.2017, 7:43
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Известный борец за справедливость сделал фотосессию с живым тотемом.

Зоологи утверждают, что южнорусский тарантул постепенно обживается в наших краях. И все же пока остается экзотикой, встречали это грациозное существо еще не все. На днях повезло Андрею Пауку, жителю городского поселка Октябрьский. Ему тарантула подарила знакомая, которая добыла его в своей постели, пишет onliner.by.

На этот раз беженец из южных регионов притаился в сельском доме, заметила его жительница деревни Гать.

— Расстилала постель, подняла покрывало — а он там бегает, — рассказывает Андрей. — Посадила его в пол-литровую банку. Пыталась кормить какими-то мухами, но кто его знает, чем он питается... А на следующий день принесла мне. Дети были довольны. В качестве домашнего питомца решили не оставлять его, так как не знаем, как ухаживать.

Вел себя тарантул довольно мирно. После фотосессии был отпущен в траву.

— Имя ему дать так и забыли, — огорчается Паук. — Но, думаю, это был типичный Артур.

Южнорусский тарантул до недавних времен был распространен в основном в южной части Украины и европейской части России. С потеплением климата появился и у нас. Питается насекомыми или другими пауками. Его укус по болезненности можно сравнить с укусом шершня, для жизни и здоровья большинства людей он неопасен.


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