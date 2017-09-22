В Австралии открылся первый в мире отель из песка 22.09.2017, 7:58

Над дизайном интерьеров хостела работал художник-постановщик фильма «Голубая лагуна».

В австралийском курортном городе Голд-Кост построили первый в мире отель, стены которого сделаны из песка.

В гостинице два номера — общий на восемь человек и отдельный двухместный.

Над дизайном интерьеров хостела работал художник-постановщик фильмов «Безумный Макс» и «Голубая лагуна» Джон Даудинг (Jon Dowding), сообщает ukrnews24.net.

На строительство гостиницы ушло 24 тонны песка. Гостям уникальной гостиницы предлагают бесплатный завтрак. Также они могут воспользоваться спа-салоном, волейбольной площадкой и баром с ди-джеем и живой музыкой.

Открывшийся 20 сентября, впрочем, проработает всего два дня. Представители The Sand Hostel говорят, что если этот опыт окажется положительным, они сделают похожий, но более долгосрочный проект.