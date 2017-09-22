Продлено следствие по «делу патриотов» 5 22.09.2017, 8:34

Следственный комитет не получил отмашки закрыть резонансное дело.

21 сентября должен был закончиться срок следствия по резонансному «Делу патриотов» — его продлевали на полгода.

После этой даты должно было стать известным, будет ли дело закрыто.

Но, как сказал nn.by начальник пресс-службы Следственного комитета Сергей Кабакович, следствие об этом деле не закончено и продолжается.

Фигурантов дела еще не ознакомили с постановлением о продлении сроков расследования.

Напомним, что недавно следственную группу по «Делу патриотов» заменили: два бывших руководителя группы уволились из органов, также лишена лицензии известный адвокат Анна Бахтина, которая защищала Мирослава Лазовского.