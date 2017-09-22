Начальник ГАИ Брестчины: В Ольшанах слова пастора уважают, а закон трактуют по-своему 3 22.09.2017, 8:56

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На юге Беларуси сложилось общество свободных людей, готовых дать отпор властям.

В Ольшанах (Столинский район) слова пастора не подвергаются сомнению, а государственный закон трактуют по-своему. Об этом в интервью издания «Новости Полесья», текст которого опубликован на сайте УВД Брестского облисполкома, заявил начальник УГАИ УВД Брестской области Сергей Талатай.

«Каждый регион нашей страны имеет какие-то свои особенности и традиционные устои, но все живут в рамках закона. Исключение – Ольшаны», – заявил он.

По его словам, именно в Ольшанах за время его службы в ГАИ на Брестчине впервые был задержан нетрезвый подросток (1,83 промилле) за рулем. «Для Ольшан несовершеннолетние водители – это не редкость, а грустная закономерность из-за попустительского, а иногда и поощрительного отношения родителей. Сколько раз местные сотрудники ГАИ и я лично слышали от родителей, несовершеннолетний ребенок которых был задержан за рулем мотоцикла или автомобиля: а ты что не мог убежать? А когда ребенок прыгает на служебном авто ГАИ? А колодочки в автомобилях, чтобы ребенок доставал до педалей?! Эти приспособления делают детям их родители! Это отношение взрослых проецируется на поведение чад. Они подвергают тем самым риску не только своего ребенка, но и других участников дорожного движения», – отметил полковник милиции.

Отметив уважительное отношение к жителям Ольшан за их трудолюбие, Сергей Талатай подчеркнул, что трудолюбие не исключает законопослушание. «Это проблема не одного дня, этот, образно говоря, нарыв формировался долгие годы. Сыграли свою роль и отдаленность от районного и областного центров, и традиционные устои, которые формировались годами, и определенная вера, и уверенность в своей исключительности… Все эти и другие факторы сыграли детонирующую роль и вылились в последние события», – уверен начальник УГАИ.

Он также рассказал о нападении в Ольшанах на сотрудников ГАИ. «Этому предшествовало ДТП, когда мотоциклист, скрываясь от сотрудников ГАИ, сбил девочку. Некоторые граждане обвинили в случившемся представителей правопорядка. Хотя есть видео с видеорегистратора служебной машины, которое снимает с сотрудников ГАИ все подозрения. Мы показали его некоторым жителям Ольшан, они… молча разошлись. Никто даже не извинился… Нападать, кричать, возмущаться, обвинять, не разобравшись в ситуации, не выслушав не единого аргумента – у них лучше получается…» – заявил Сергей Талатай.

При этом он пообещал применять и меры убеждения, и меры принуждения к исполнению закона «без скидок на трудолюбие, многодетность и еще что-нибудь». Однако, по его мнению, на решение проблемы потребуются годы.

«Последние два года я регулярно приезжаю в Ольшаны, сколько тут проведено времени, профилактических акций, но, видимо, этого недостаточно, поэтому будем работать, встречаться, убеждать и переубеждать. Так что в Ольшанах я не последний раз. Будем мотивировать юных водителей для получения водительских удостоверений, чтобы они были полноправными членами водительского с бщества. Будем нацеливать на регистрацию незарегистрированной техники. Будем вести целенаправленную работу во имя исполнения законодательства, во имя сохранения человеческих жизней», – заключил полковник.