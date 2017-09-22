закрыть
22 сентября 2017, пятница, 9:31
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Начальник ГАИ Брестчины: В Ольшанах слова пастора уважают, а закон трактуют по-своему

3
  • 22.09.2017, 8:56
  • 2,035

На юге Беларуси сложилось общество свободных людей, готовых дать отпор властям.

В Ольшанах (Столинский район) слова пастора не подвергаются сомнению, а государственный закон трактуют по-своему. Об этом в интервью издания «Новости Полесья», текст которого опубликован на сайте УВД Брестского облисполкома, заявил начальник УГАИ УВД Брестской области Сергей Талатай.

«Каждый регион нашей страны имеет какие-то свои особенности и традиционные устои, но все живут в рамках закона. Исключение – Ольшаны», – заявил он.

По его словам, именно в Ольшанах за время его службы в ГАИ на Брестчине впервые был задержан нетрезвый подросток (1,83 промилле) за рулем. «Для Ольшан несовершеннолетние водители – это не редкость, а грустная закономерность из-за попустительского, а иногда и поощрительного отношения родителей. Сколько раз местные сотрудники ГАИ и я лично слышали от родителей, несовершеннолетний ребенок которых был задержан за рулем мотоцикла или автомобиля: а ты что не мог убежать? А когда ребенок прыгает на служебном авто ГАИ? А колодочки в автомобилях, чтобы ребенок доставал до педалей?! Эти приспособления делают детям их родители! Это отношение взрослых проецируется на поведение чад. Они подвергают тем самым риску не только своего ребенка, но и других участников дорожного движения», – отметил полковник милиции.

Отметив уважительное отношение к жителям Ольшан за их трудолюбие, Сергей Талатай подчеркнул, что трудолюбие не исключает законопослушание. «Это проблема не одного дня, этот, образно говоря, нарыв формировался долгие годы. Сыграли свою роль и отдаленность от районного и областного центров, и традиционные устои, которые формировались годами, и определенная вера, и уверенность в своей исключительности… Все эти и другие факторы сыграли детонирующую роль и вылились в последние события», – уверен начальник УГАИ.

Он также рассказал о нападении в Ольшанах на сотрудников ГАИ. «Этому предшествовало ДТП, когда мотоциклист, скрываясь от сотрудников ГАИ, сбил девочку. Некоторые граждане обвинили в случившемся представителей правопорядка. Хотя есть видео с видеорегистратора служебной машины, которое снимает с сотрудников ГАИ все подозрения. Мы показали его некоторым жителям Ольшан, они… молча разошлись. Никто даже не извинился… Нападать, кричать, возмущаться, обвинять, не разобравшись в ситуации, не выслушав не единого аргумента – у них лучше получается…» – заявил Сергей Талатай.

При этом он пообещал применять и меры убеждения, и меры принуждения к исполнению закона «без скидок на трудолюбие, многодетность и еще что-нибудь». Однако, по его мнению, на решение проблемы потребуются годы.

«Последние два года я регулярно приезжаю в Ольшаны, сколько тут проведено времени, профилактических акций, но, видимо, этого недостаточно, поэтому будем работать, встречаться, убеждать и переубеждать. Так что в Ольшанах я не последний раз. Будем мотивировать юных водителей для получения водительских удостоверений, чтобы они были полноправными членами водительского с бщества. Будем нацеливать на регистрацию незарегистрированной техники. Будем вести целенаправленную работу во имя исполнения законодательства, во имя сохранения человеческих жизней», – заключил полковник.


Мнение

Серая зона
Серая зона Ирина Халип
Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников
Не психовать!
Не психовать! Андрей Макаревич
Хватит равняться на Москву
Хватит равняться на Москву Настя Рогатко


Интервью

Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!