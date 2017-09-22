Совместный парад Красной армии и Вермахта в Бресте: как это было 2 22.09.2017, 8:59

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Официальные российские и белорусские историки очень не любят вспоминать об этом событии.

Ровно 78 лет назад в Бресте прошел совместный парад Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) и вермахта, напоминает gazetaby.com.

Вот как это выглядело.

Нападению Германии на Польшу чрезвычайно способствовало подписание пакта Молотова-Риббентропа и секретных протоколов к нему, в которых Кремль и рейх разделили сферы влияния.

Поэтому заняв часть территории Западной Беларуси, немецкие войска спустя считанные дни передали ее, включая Брест, советским товарищам. На фото: германские военачальники обсуждают с батальонным комиссаром Боровенским демаркационную линию.

О встрече в Пружанах: «Накормив немцев наваристым русским борщом и шашлыком по-карски (все это гости уплели с завидным усердием), мы отправили их восвояси, наказав передать «горячий привет» генералу Гудериану». (Из воспоминаний командира бригады РККА Семена Кривошеина – его книга «Междубурье» была издана в Воронеже в 1964 г).

По случаю удачного завершения «сделки» был даже устроен совместный парад РККА и вермахта. На фото: советские танки проходят мимо группы немецких мотоциклистов.

Солдаты вермахта с красноармейцем на советском бронеавтомобиле БА-20.

«В 16.00 я и генерал Гудериан поднялись на невысокую трибуну. За пехотой пошла моторизованная артиллерия, потом танки. На бреющем полете пронеслось над трибуной десятка два самолетов. (Из воспоминаний командира бригады РККА Семена Кривошеина).

Немецкие войска покидают Брест. Но менее, чем через два года, они вернутся…

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