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Самой богатой женщиной в мире стала 67-летняя американка

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  • 22.09.2017, 9:12
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Ее состояние оценивается в 33,8 миллиарда долларов.

Самой богатой женщиной в мире стала 67-летняя Алиса Уолтон, наследница основателя сети магазинов Walmart Сэма Уолтона, сообщает gazeta.ru.

По данным Forbes, ее состояние оценивается в 33,8 миллиарда долларов. Она занимает 17-е место в общем рейтинге самых богатых людей.

Уолтон — единственная дочь основателя Walmart. В отличие от своих братьев, работавших в компании, Алиса занимается проектами в области искусства.

21 сентября в возрасте 94 лет умерла дочь основателя компании LʼOréal Лилиан Бетанкур, которая была самой богатой женщиной в мире. В 2017 году Forbes оценивал состояние Бетанкур в 39,5 миллиарда долларов. Это 14-я позиция в списке миллиардеров.

Лилиан Бетанкур родилась в 1922 году в семье французского химика Эжена Шюлле. Он в 1909 году основал косметическую компанию LʼOréal. Когда в 1957 году Шюлле умер, Бетанкур унаследовала компанию, а после выхода на биржу осталась ее крупнейшим акционером.


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