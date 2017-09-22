закрыть
22 сентября 2017, пятница, 9:31
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

НАТО: Подозрения по «Западу-2017» оправдались

  • 22.09.2017, 9:20
  • 2,112
Фото: Алексей Иванов/ «ТРК Звезда»

Масштабы и география маневров оказались больше, чем было заявлено изначально.

В НАТО уверены, что ее подозрения относительно российско-белорусских учений «Запад-2017» были оправданными. «Для полной оценки потребуется несколько недель, но уже сейчас понятно, что масштаб и географический охват учений «Запад-2017» оказались существенно больше изначальных заявлений (Москвы и Минска. - Ред.)», - сообщила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску газете Süddeutsche Zeitung (перевод – dw.com) в четверг, 21 сентября.

По ее словам, эти маневры проходили не только на территории Беларуси, Калининграда, Ленинградской области и в акватории Балтийского моря, как анонсировалось перед началом ученний. Одновременно «существенные» учения проходили в Арктике, на Дальнем Востоке, в Черном море недалеко от границы с Украиной, а также в Абхазии, причем представители российских властей официально связывали некоторые из них с маневрами «Запад-2017», добавила Лунгеску.

В Североатлантическом альянсе полагают, что учения «Запад-2017» имитировали «явно обширный конфликт между государствами» и что в них был задействован «полный спектр российских и белорусских вооружений», включая военный флот, подводные лодки, истребители, танки, артиллерию и межконтинентальные баллистические ракеты.

НАТО считает, что в маневрах РФ и Беларуси на самом деле участвовали гораздо больше военнослужащих, чем было официально объявлено. Ранее Минск и Москва сообщали о 12700 военных. В альянсе пока не называют конкретных цифр, но говорят о «нескольких десятках тысяч солдат», задействованных в «Запад-2017». Венский документ ОБСЕ обязывает страны-организаторы военных маневров допустить на них иностранных наблюдателей, если численность участвующего в них личного состава превышает 13 тысяч человек.


Мнение

Серая зона
Серая зона Ирина Халип
Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников
Не психовать!
Не психовать! Андрей Макаревич
Хватит равняться на Москву
Хватит равняться на Москву Настя Рогатко


Интервью

Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!