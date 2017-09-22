Заводы – туристам 2 22.09.2017, 9:31

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В каждом городе Беларуси есть cвои тайны, нужно научиться их правильно преподносить.

В Беларуси нет морей и объективно крутых парков аттракционов, зато есть множество странных и необычных заводов, аналоги которых существуют всего в нескольких странах мира.

Так что у нас есть все предпосылки для развития интересного промышленного туризма.

Портал kyky зашел в гости к директору holiday.by Андрею Барашко, который, кажется, объездил каждый сантиметр Беларуси, и узнал, почему же его не развивают и что нужно сделать, чтобы прогулки по промзонам стали популярными. А заодно выяснил, где и на какие крутые производства можно посмотреть прямо сейчас:

- Когда ты только заезжаешь в Беларусь, понимаешь, что попал в сплошной агропромышленный туризм… Если серьезно, первый знаковый объект мирового промышленного туризма – это металлургический завод в Германии. Он был построен в 1873 году, закрыт в 1986, и из него сделали музей, а весь объект стал памятником всемирного наследия ЮНЕСКО. К чему я это, Беларусь очень интересна с точки зрения промышленного туризма, потому что у нас производится масса всякой интересной фигни. Те же производства по добыче торфа, «БелАЗ» – первое, что в голову приходит. Даже если не очень интересно слушать про технические составляющие этих заводов, можно просто впечатлиться внешней частью: не каждый день можно увидеть огромный самосвал. Ведь шоу типа «Как это работает» стали популярными не просто так. Людям свойственно быть любопытными, так что, будь моя воля, я бы на каждом белорусском предприятии организовал экскурсии, ну, или хотя бы выделил человека, который мог бы вкратце рассказать, что у них там происходит.

Гидроэлектростанция, узкоколейки и судоремонтный завод

В половине случаев промышленный туризм в Беларуси приравнивается к дикому: чтобы куда-то попасть, тебе нужно либо сыграть роль серьезного человека в малиновом пиджаке, либо договориться со сторожем или директором. Был анекдотичный случай, во время моего проекта #Беларусь3000, когда мы с блогером Димой Волотко проехали всю страну на машине, решили заехать на гидроузел, который находится под Пинском. Там работает паромная переправа, шлюз, гидроэлектростанция – в общем, чудное для Беларуси место, учитывая, что у нас в стране рек с большими перепадами уровня воды нет. Подходим к воротам, видим табличку, что объект находится под охраной, и смело шагаем дальше – по сути, мы ворвались на стратегический объект. Я тогда сразу Диме сказал, что в нас и стрелять могут. Почти так и случилось: вышел директор этого заведения, буквально взял нас под руки и… Рассказал, как устроен этот гидроузел, как шлюзуются корабли, как строился этот шлюз – практически все, еще и провел по территории. После такой прогулки ты уезжаешь с четким пониманием, что гидроузел в Беларуси – это не странная, а вполне логичная и интересная история.

И такой случай не один: под Бобруйском есть судоремонтный завод, сотрудники которого чистят русла рек, перемещаясь при этом на кораблях. Мы очень хотели увидеть это предприятие, но экскурсий там, конечно же, нет. Решили с другом рискнуть: сели в большой внедорожник, надели костюмы, очки и поехали – когда из ворот навстречу выбежал главный инженер и увидел эту картину, решил, что лучше нас впустить. А вообще, мог нам ввалить за такое поведение.

Мне интересна тема узкоколеек. И я такой в Беларуси не один: есть у нас в стране парень, который собирает людей и возит на торфоперерабатывающие заводы. Недавно был вместе с ним на таком под Браславом: все жужжит, маленькие составы по полям ездят, в печах идет обжиг – интересно посмотреть. Да и руководители завода, вроде бы, не против, но часто не хотят гостей принимать: они воспринимают чудаков с фотоаппаратами как нагрузку на их личную ответственность. Их можно понять: чего только не сделает путешественник в погоне за хорошим селфи. С другой стороны, на заводах с узкоколейкой и не устраиваются официальные экскурсии, туда просто запускают людей и рядом с ними ходит человек с папкой в руках.

Интересны и крупные производства типа молокозаводов, где можно увидеть процесс появления продуктов такими, как мы их видим на прилавках. Но, опять же, попасть туда крайне сложно: как-то мне удалось случайно пробраться в цех, где йогурт по банкам разливают. Как космонавт, в скафандр переоделся – там все так ходят – и пошел смотреть, как в маленьких коробочках появляется продукт. Спойлер: на наших заводах все роботизировано, нет такого, что условная баба Маня из кувшина молоко наливает. Так если молочные продукты – почти бренд Беларуси, почему бы не открыть эти заводы для посещений?

Турист – это геморрой. Почему заводы не хотят пускать к себе гостей

Понятно, что только при одной идее о туристах на предприятии директор сразу будет спрашивать у инициатора про ее экономическую эффективность, вот только зачем? Не надо питать иллюзий, что экскурсии смогут приносить доход производству: ну где валовые показатели, а где процент от двух гостей в неделю? Хотя, может быть убыточный МТЗ и поднялся бы немного на этой волне (смеется). Тут вопрос не в деньгах, а в образовании, просветительстве, если хотите. Многие дети не знают, чем занимаются взрослые, которые работают в «градообразующем предприятии» – у нас же любят так говорить. А ведь там можно и открытые уроки проводить. Про иностранцев говорить даже не хочу. Для них все наши заводы, особенно знаковые типа МАЗа – супер-аттракцион, но, сперва же нужно их туда отвезти, а это для нашей страны задача со звездочкой. Интересно, будут ли водить экскурсии на белорусскую АЭС? Да даже не на саму станцию.

Было бы круто, если бы рядом с Островцом поставили модель атомной станции без атома – обычную миниатюру, где можно наглядно детям, да и взрослым тоже продемонстрировать, как работает настоящая станция.

Жаль, что директоры производств не понимают, что чем больше позитивных инстаграмов выйдет из их цехов, тем больше будут говорить о нашей стране хорошо. И не надо будет возить на выставки в Берлин стенды Беловежской пущи с распечатками на русском языке – все будут узнать о Беларуси из социальных сетей (на одну из туристических выставок в Берлин в 2016 году привезли стенд Беловежской пущи, на котором выставили русскоязычные буклеты – прим. KYKY). Информация будет сама себя «везти».

Было бы здорово, если бы на «Штадлер» людей пускали, чтобы они смотрели, как в Беларуси швейцарские электрички собирают, но таких туров пока что нет, насколько я знаю. (Речь про беларуский машиностроительный завод, который входит в состав швейцарской компании Stadler. Находится он в Фаниполе – прим. KYKY). Было бы здорово, если бы испытания огнем электробусов проходили прилюдно: поставили зевак за огнеупорное стекло, и поджигайте – это была бы лучшая реклама, но нельзя. Нельзя, потому что туристов чаще всего воспринимают как дополнительный геморрой.

Беларуский Burning Man в промышленном стиле

Но не везде, к счастью. МТЗ – органичный бренд нашей страны. Там уже нашлись люди, которые это поняли и запустили несколько годных историй: организовали сборку тракторов для туристов и сделали гонки на тракторах. Мне кажется, сотрудники МТЗ еще сами не поняли, насколько сочные штуки придумали. В Америке уже давно подобный треш стал национально любимым, что нам мешает возводить тракторные гонки в такой же ранг? Я считаю, нужно устраивать настоящие соревнования: привлекать лучших спортивных комментаторов, «БТ», блогеров типа Влада Бумаги, в общем, менять отношение к происходящему.

У нас очень боятся неадекватного юмора. А могли бы сделать, например, не только гонки на тракторах, а целый фестиваль. Поясню: я беспрерывно езжу по Беларуси и вижу, как сначала поля засеивают, потом на них растут разные культуры, а затем – солому скатывают в катушки и делают из нее «инсталляции».

Многие не знают, но над этими полевыми «проектами» работает целая команда, во главе которой стоит арт-директор, а рядом с ним – идеологи: целый режиссерский процесс.

И он очень милый и классный, а главное – наш, белорусский. И не надо никаких дизайнеров привлекать: потеряем стиль – это же понятный всем примитивизм. Единственное, я бы очень хотел, чтобы эти фигуры перестали покрывать фосфорическими красками: не по себе, когда поворачиваешь на поле, а там стоит огромный светящийся заяц. Так вот, почему бы не дать людям поучаствовать в создании соломенных шедевров? Предложить сделать свои «объекты» из этих катушек. А рядом организовать те же гонки на тракторах, или соревнования по перекатыванию соломы при помощи трактора, сборку тракторов, да даже «БелАЗов», а потом позвать МЧС и устроить белорусский Burning Man – просто сжечь все, а тем, чья «фигура» будет гореть ярче, подарить местный арбуз. Чем не промышленный туризм? Беларусь вся такая, немного неказистая, потому что нет у нас общего культурного фона. Его местами повыдирали, поэтому не стоит бояться самых разных идей.

Из промышленного туризма Беларуси странно выпало ремесло. Конечно, на различных фестивалях оно у нас представлено, но опять же – искусственно: не посмотришь, как ткачихи пояса ткут. А вот в Латвии – без проблем. Помню, шел по латышскому городу Кулдига, будний день, шесть часов вечера, прохожу мимо хатки с вывеской «Инфоцентр», честно, думал, что уже закрыто. Ошибся. Захожу внутрь и вижу: сидят женщины и ткут пояса и другие вещи для продажи. И это не хобби: у одной из барышень даже высшее образование ткачихи. И я стою, человек с родины льна, и обалдеваю. Кстати, они очень хвалили наш лен.

Заводы, которые рады гостям, и секретные места Беларуси

А потом я поехал в беларуский Чечерск, который очень похож на латышскую Кулдигу. Там музей есть, хороший, красивый, с ручниками – все, как положено. И станки стоят, правда, все в аварийном состоянии. Спрашиваю у сотрудниц, мол, умеет ли кто из них челнок пустить, в ответ – смех в лицо. То есть беларусы видят итог, но понятия не имеют, как эти пояса вообще ткутся. Единственный вариант узнать – съездить в Слуцк на фабрику, но, насколько я знаю, туда тоже дверь ногой не откроешь: нужно очень заранее обо всем договариваться с руководством.

Расскажу еще немного про Чечерск. Я бы назвал это место городом психологической разгрузки для беларусов. Так вот, там в магазинах можно найти отличное вино по цене за два рубля: «Полесье white», куда не добавляют ни сахар, ни спирт. В тех же Германии и Польше подобный местный продукт, фрутвайн, употребляют на всех фестивалях. В Чечерске есть винзавод, который, судя по архитектуре и состоянию, еще царя видел. Рекомендую заехать и посмотреть на это производство, если пустят, конечно.

В плане промышленного алкогольного туризма с дегустацией радуют беларуские пивовары, заводы которых открыты и готовы к туристам. У «Оливарии», например, очень атмосферно, можно даже самостоятельно что-то там намешать в чане в рамках их школы пивоварения. «Крыница» берет масштабными цехами: приходишь туда и смотришь, как со скоростью звука пролетают «полторашки» – лучшее пятничное зрелище, я считаю. «Лидское» тоже молодцы. Единственное, я бы им посоветовал сделать больше активностей для туристов. Почему так популярны ныне научные музеи? Да потому, что там все можно руками трогать. Человеку интересно прийти, понажимать на кнопки, рычаги, конвейер запустить, в конце концов. Если в цехах нельзя, расширьте комнату для дегустаций: там устройте шоу и покажите на примере одной, как в тысячу бутылок пиво попадает. Позвольте людям самим что-нибудь куда-нибудь налить. Уверен, кто первый из пивных заводов к этой модели экскурсий придет – снимет «самые жирные сливки» с этой истории.

Дивный новый мир завода «Горизонт». Десятки офисов для молодых и дерзких

Сказал про сливки, вспомнил еще одну интересную тему для туристов: экскурсии по необычным для Беларуси фермам. Они, к счастью, открыты для гостей. Например, под Дзержинском есть козья ферма. Приезжаешь туда, видишь, что в стране не только коровы есть, и уже по-другому на козий беларуский сыр в магазинах смотришь, потому что знаешь, как и чем живет натуральное хозяйство.

Есть еще один вид промышленного туризма Беларуси – военный, на волне с Вейшнорией тема очень актуальна. В Волковыском районе до сих пор стоят заброшенные ракетные бункеры, которые строили еще в СССР. Приезжая туда, ты понимаешь, что под тобой девятиэтажный дом «вглубь», вечная мерзлота и, возможно, отсутствие кислорода. Это определенно крутые объекты, которые не могут не завораживать. Но ехать туда я крайне не рекомендую – шахты находятся в ужасном аварийном состоянии. После распада СССР они были забетонированы, а потом, усилиями местных жителей, разбетонированны. Было бы круто найти инвестора, который смог бы вложиться в их реконструкцию и превратить все это дело в туристический объект. Как это сделали с многими военными бункерами в Польше.

Вместо вывода

В Беларуси очень много интересных промышленных объектов, но, чтобы попасть на добрую их часть нужно быть дерзким и действительно этого хотеть: заводы – очень кастомная вещь, если вы заранее не прочитали про предприятие, есть риск, что вам там не понравится. Второе препятствие – отношение наших заводов к гостям. Понятно, что сейчас в стране не самый хороший период и люди, государство занимаются совсем другими вещами, поэтому все туристические движения проходят на уровне народной самодеятельности, отчего смотрятся «сухими» и непонятными. Чтобы все заиграло яркими красками, в это дело нужно приводить бизнес: подключать турфирмы, которые будут долбить директоров и объяснять им, что после туристов их завод не сгорит. Просто не нужно людям рассказывать про экспорт и импорт, покажите им лучше, как все устроено, а еще лучше – дайте просто нажать какую-нибудь даже не работающую кнопку. В каждом городе Беларуси есть интересные объекты, нужно научиться их правильно преподносить.