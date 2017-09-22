закрыть
22 сентября 2017, пятница, 13:42
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Заводы – туристам

2
  • 22.09.2017, 9:31
  • 1,839

В каждом городе Беларуси есть cвои тайны, нужно научиться их правильно преподносить.

В Беларуси нет морей и объективно крутых парков аттракционов, зато есть множество странных и необычных заводов, аналоги которых существуют всего в нескольких странах мира.

Так что у нас есть все предпосылки для развития интересного промышленного туризма.

Портал kyky зашел в гости к директору holiday.by Андрею Барашко, который, кажется, объездил каждый сантиметр Беларуси, и узнал, почему же его не развивают и что нужно сделать, чтобы прогулки по промзонам стали популярными. А заодно выяснил, где и на какие крутые производства можно посмотреть прямо сейчас:

- Когда ты только заезжаешь в Беларусь, понимаешь, что попал в сплошной агропромышленный туризм… Если серьезно, первый знаковый объект мирового промышленного туризма – это металлургический завод в Германии. Он был построен в 1873 году, закрыт в 1986, и из него сделали музей, а весь объект стал памятником всемирного наследия ЮНЕСКО. К чему я это, Беларусь очень интересна с точки зрения промышленного туризма, потому что у нас производится масса всякой интересной фигни. Те же производства по добыче торфа, «БелАЗ» – первое, что в голову приходит. Даже если не очень интересно слушать про технические составляющие этих заводов, можно просто впечатлиться внешней частью: не каждый день можно увидеть огромный самосвал. Ведь шоу типа «Как это работает» стали популярными не просто так. Людям свойственно быть любопытными, так что, будь моя воля, я бы на каждом белорусском предприятии организовал экскурсии, ну, или хотя бы выделил человека, который мог бы вкратце рассказать, что у них там происходит.

Гидроэлектростанция, узкоколейки и судоремонтный завод

В половине случаев промышленный туризм в Беларуси приравнивается к дикому: чтобы куда-то попасть, тебе нужно либо сыграть роль серьезного человека в малиновом пиджаке, либо договориться со сторожем или директором. Был анекдотичный случай, во время моего проекта #Беларусь3000, когда мы с блогером Димой Волотко проехали всю страну на машине, решили заехать на гидроузел, который находится под Пинском. Там работает паромная переправа, шлюз, гидроэлектростанция – в общем, чудное для Беларуси место, учитывая, что у нас в стране рек с большими перепадами уровня воды нет. Подходим к воротам, видим табличку, что объект находится под охраной, и смело шагаем дальше – по сути, мы ворвались на стратегический объект. Я тогда сразу Диме сказал, что в нас и стрелять могут. Почти так и случилось: вышел директор этого заведения, буквально взял нас под руки и… Рассказал, как устроен этот гидроузел, как шлюзуются корабли, как строился этот шлюз – практически все, еще и провел по территории. После такой прогулки ты уезжаешь с четким пониманием, что гидроузел в Беларуси – это не странная, а вполне логичная и интересная история.

И такой случай не один: под Бобруйском есть судоремонтный завод, сотрудники которого чистят русла рек, перемещаясь при этом на кораблях. Мы очень хотели увидеть это предприятие, но экскурсий там, конечно же, нет. Решили с другом рискнуть: сели в большой внедорожник, надели костюмы, очки и поехали – когда из ворот навстречу выбежал главный инженер и увидел эту картину, решил, что лучше нас впустить. А вообще, мог нам ввалить за такое поведение.

Мне интересна тема узкоколеек. И я такой в Беларуси не один: есть у нас в стране парень, который собирает людей и возит на торфоперерабатывающие заводы. Недавно был вместе с ним на таком под Браславом: все жужжит, маленькие составы по полям ездят, в печах идет обжиг – интересно посмотреть. Да и руководители завода, вроде бы, не против, но часто не хотят гостей принимать: они воспринимают чудаков с фотоаппаратами как нагрузку на их личную ответственность. Их можно понять: чего только не сделает путешественник в погоне за хорошим селфи. С другой стороны, на заводах с узкоколейкой и не устраиваются официальные экскурсии, туда просто запускают людей и рядом с ними ходит человек с папкой в руках.

Интересны и крупные производства типа молокозаводов, где можно увидеть процесс появления продуктов такими, как мы их видим на прилавках. Но, опять же, попасть туда крайне сложно: как-то мне удалось случайно пробраться в цех, где йогурт по банкам разливают. Как космонавт, в скафандр переоделся – там все так ходят – и пошел смотреть, как в маленьких коробочках появляется продукт. Спойлер: на наших заводах все роботизировано, нет такого, что условная баба Маня из кувшина молоко наливает. Так если молочные продукты – почти бренд Беларуси, почему бы не открыть эти заводы для посещений?

Турист – это геморрой. Почему заводы не хотят пускать к себе гостей

Понятно, что только при одной идее о туристах на предприятии директор сразу будет спрашивать у инициатора про ее экономическую эффективность, вот только зачем? Не надо питать иллюзий, что экскурсии смогут приносить доход производству: ну где валовые показатели, а где процент от двух гостей в неделю? Хотя, может быть убыточный МТЗ и поднялся бы немного на этой волне (смеется). Тут вопрос не в деньгах, а в образовании, просветительстве, если хотите. Многие дети не знают, чем занимаются взрослые, которые работают в «градообразующем предприятии» – у нас же любят так говорить. А ведь там можно и открытые уроки проводить. Про иностранцев говорить даже не хочу. Для них все наши заводы, особенно знаковые типа МАЗа – супер-аттракцион, но, сперва же нужно их туда отвезти, а это для нашей страны задача со звездочкой. Интересно, будут ли водить экскурсии на белорусскую АЭС? Да даже не на саму станцию.

Было бы круто, если бы рядом с Островцом поставили модель атомной станции без атома – обычную миниатюру, где можно наглядно детям, да и взрослым тоже продемонстрировать, как работает настоящая станция.

Жаль, что директоры производств не понимают, что чем больше позитивных инстаграмов выйдет из их цехов, тем больше будут говорить о нашей стране хорошо. И не надо будет возить на выставки в Берлин стенды Беловежской пущи с распечатками на русском языке – все будут узнать о Беларуси из социальных сетей (на одну из туристических выставок в Берлин в 2016 году привезли стенд Беловежской пущи, на котором выставили русскоязычные буклеты – прим. KYKY). Информация будет сама себя «везти».

Было бы здорово, если бы на «Штадлер» людей пускали, чтобы они смотрели, как в Беларуси швейцарские электрички собирают, но таких туров пока что нет, насколько я знаю. (Речь про беларуский машиностроительный завод, который входит в состав швейцарской компании Stadler. Находится он в Фаниполе – прим. KYKY). Было бы здорово, если бы испытания огнем электробусов проходили прилюдно: поставили зевак за огнеупорное стекло, и поджигайте – это была бы лучшая реклама, но нельзя. Нельзя, потому что туристов чаще всего воспринимают как дополнительный геморрой.

Беларуский Burning Man в промышленном стиле

Но не везде, к счастью. МТЗ – органичный бренд нашей страны. Там уже нашлись люди, которые это поняли и запустили несколько годных историй: организовали сборку тракторов для туристов и сделали гонки на тракторах. Мне кажется, сотрудники МТЗ еще сами не поняли, насколько сочные штуки придумали. В Америке уже давно подобный треш стал национально любимым, что нам мешает возводить тракторные гонки в такой же ранг? Я считаю, нужно устраивать настоящие соревнования: привлекать лучших спортивных комментаторов, «БТ», блогеров типа Влада Бумаги, в общем, менять отношение к происходящему.

У нас очень боятся неадекватного юмора. А могли бы сделать, например, не только гонки на тракторах, а целый фестиваль. Поясню: я беспрерывно езжу по Беларуси и вижу, как сначала поля засеивают, потом на них растут разные культуры, а затем – солому скатывают в катушки и делают из нее «инсталляции».

Многие не знают, но над этими полевыми «проектами» работает целая команда, во главе которой стоит арт-директор, а рядом с ним – идеологи: целый режиссерский процесс.

И он очень милый и классный, а главное – наш, белорусский. И не надо никаких дизайнеров привлекать: потеряем стиль – это же понятный всем примитивизм. Единственное, я бы очень хотел, чтобы эти фигуры перестали покрывать фосфорическими красками: не по себе, когда поворачиваешь на поле, а там стоит огромный светящийся заяц. Так вот, почему бы не дать людям поучаствовать в создании соломенных шедевров? Предложить сделать свои «объекты» из этих катушек. А рядом организовать те же гонки на тракторах, или соревнования по перекатыванию соломы при помощи трактора, сборку тракторов, да даже «БелАЗов», а потом позвать МЧС и устроить белорусский Burning Man – просто сжечь все, а тем, чья «фигура» будет гореть ярче, подарить местный арбуз. Чем не промышленный туризм? Беларусь вся такая, немного неказистая, потому что нет у нас общего культурного фона. Его местами повыдирали, поэтому не стоит бояться самых разных идей.

Из промышленного туризма Беларуси странно выпало ремесло. Конечно, на различных фестивалях оно у нас представлено, но опять же – искусственно: не посмотришь, как ткачихи пояса ткут. А вот в Латвии – без проблем. Помню, шел по латышскому городу Кулдига, будний день, шесть часов вечера, прохожу мимо хатки с вывеской «Инфоцентр», честно, думал, что уже закрыто. Ошибся. Захожу внутрь и вижу: сидят женщины и ткут пояса и другие вещи для продажи. И это не хобби: у одной из барышень даже высшее образование ткачихи. И я стою, человек с родины льна, и обалдеваю. Кстати, они очень хвалили наш лен.

Заводы, которые рады гостям, и секретные места Беларуси

А потом я поехал в беларуский Чечерск, который очень похож на латышскую Кулдигу. Там музей есть, хороший, красивый, с ручниками – все, как положено. И станки стоят, правда, все в аварийном состоянии. Спрашиваю у сотрудниц, мол, умеет ли кто из них челнок пустить, в ответ – смех в лицо. То есть беларусы видят итог, но понятия не имеют, как эти пояса вообще ткутся. Единственный вариант узнать – съездить в Слуцк на фабрику, но, насколько я знаю, туда тоже дверь ногой не откроешь: нужно очень заранее обо всем договариваться с руководством.

Расскажу еще немного про Чечерск. Я бы назвал это место городом психологической разгрузки для беларусов. Так вот, там в магазинах можно найти отличное вино по цене за два рубля: «Полесье white», куда не добавляют ни сахар, ни спирт. В тех же Германии и Польше подобный местный продукт, фрутвайн, употребляют на всех фестивалях. В Чечерске есть винзавод, который, судя по архитектуре и состоянию, еще царя видел. Рекомендую заехать и посмотреть на это производство, если пустят, конечно.

В плане промышленного алкогольного туризма с дегустацией радуют беларуские пивовары, заводы которых открыты и готовы к туристам. У «Оливарии», например, очень атмосферно, можно даже самостоятельно что-то там намешать в чане в рамках их школы пивоварения. «Крыница» берет масштабными цехами: приходишь туда и смотришь, как со скоростью звука пролетают «полторашки» – лучшее пятничное зрелище, я считаю. «Лидское» тоже молодцы. Единственное, я бы им посоветовал сделать больше активностей для туристов. Почему так популярны ныне научные музеи? Да потому, что там все можно руками трогать. Человеку интересно прийти, понажимать на кнопки, рычаги, конвейер запустить, в конце концов. Если в цехах нельзя, расширьте комнату для дегустаций: там устройте шоу и покажите на примере одной, как в тысячу бутылок пиво попадает. Позвольте людям самим что-нибудь куда-нибудь налить. Уверен, кто первый из пивных заводов к этой модели экскурсий придет – снимет «самые жирные сливки» с этой истории.

Дивный новый мир завода «Горизонт». Десятки офисов для молодых и дерзких

Сказал про сливки, вспомнил еще одну интересную тему для туристов: экскурсии по необычным для Беларуси фермам. Они, к счастью, открыты для гостей. Например, под Дзержинском есть козья ферма. Приезжаешь туда, видишь, что в стране не только коровы есть, и уже по-другому на козий беларуский сыр в магазинах смотришь, потому что знаешь, как и чем живет натуральное хозяйство.

Есть еще один вид промышленного туризма Беларуси – военный, на волне с Вейшнорией тема очень актуальна. В Волковыском районе до сих пор стоят заброшенные ракетные бункеры, которые строили еще в СССР. Приезжая туда, ты понимаешь, что под тобой девятиэтажный дом «вглубь», вечная мерзлота и, возможно, отсутствие кислорода. Это определенно крутые объекты, которые не могут не завораживать. Но ехать туда я крайне не рекомендую – шахты находятся в ужасном аварийном состоянии. После распада СССР они были забетонированы, а потом, усилиями местных жителей, разбетонированны. Было бы круто найти инвестора, который смог бы вложиться в их реконструкцию и превратить все это дело в туристический объект. Как это сделали с многими военными бункерами в Польше.

Вместо вывода

В Беларуси очень много интересных промышленных объектов, но, чтобы попасть на добрую их часть нужно быть дерзким и действительно этого хотеть: заводы – очень кастомная вещь, если вы заранее не прочитали про предприятие, есть риск, что вам там не понравится. Второе препятствие – отношение наших заводов к гостям. Понятно, что сейчас в стране не самый хороший период и люди, государство занимаются совсем другими вещами, поэтому все туристические движения проходят на уровне народной самодеятельности, отчего смотрятся «сухими» и непонятными. Чтобы все заиграло яркими красками, в это дело нужно приводить бизнес: подключать турфирмы, которые будут долбить директоров и объяснять им, что после туристов их завод не сгорит. Просто не нужно людям рассказывать про экспорт и импорт, покажите им лучше, как все устроено, а еще лучше – дайте просто нажать какую-нибудь даже не работающую кнопку. В каждом городе Беларуси есть интересные объекты, нужно научиться их правильно преподносить.


Мнение

Серая зона
Серая зона Ирина Халип
Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников
Не психовать!
Не психовать! Андрей Макаревич
Хватит равняться на Москву
Хватит равняться на Москву Настя Рогатко


Интервью

Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!