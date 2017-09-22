Владимир Некляев вышел на свободу 1 22.09.2017, 9:38

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Владимир Некляев

Одного из лидеров БНК встретили соратники и друзья.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, поэт и политик Владимир Некляев вышел сегодня в 9.38 на свободу из Центра изоляции правонарушителей на Окрестина.

Организовать встречу политика призвал его соратник, лидер БНК Николай Статкевич.

«В пятницу, 22 сентября, в 9:30 должен быть освобожден из административной тюрьмы на улице Окрестина Владимир Некляев. Призываю тех патриотов, кто имеет возможность и не находиться сам под угрозой задержания, встретить и поддержать Владимира Прокофьевича», - написал Николай Статкевич.

К 9.00 возле ЦИП на Окрестина собрались друзья и соратники Владимира Некляева – общественная активистка и режиссер Ольга Николайчик, политолог Алесь Логвинец, молодежный активист Павел Виноградов и другие.

Онлайн-трансляцию проводило «Радыё Свабода».

09.55 Владимир Некляев обратился к белорусам: «Жизнь состоит из очень простых вещей: еда, дом, семья. Но для меня лично этого всегда было мало, когда я чувствовал, что я не просто существо, которое ест и спит. Я не выношу, когда надо мной издеваются, унижают. Мы живем не в нормальной стране. Вы посмотрите: мы тут стоим и все время рядом проезжают автозаки, кого-то арестовывают и сажают. Ведь у них план. Надо в стране что-то менять. Я призываю вас: будьте белорусами, будьте гражданами!» После этого политик вместе с друзьями и близкими поехал домой.

09.53 Из слов Владимира Некляева следует, что он намерен подать жалобу на действия администрации изолятора из-за плохого обращения и издевательств.

09.45 В заключении тюремщики поэту запрещали писать. «Со мной тут еще воспитательные беседы проводили. И один из милиционеров доказывал, что я виноват в том, что милиционеры «вынуждены его задерживать», – говорит 71-летний политик.

09.42 «Мое убеждение – что они [власти], каждый раз меня арестовывая после 2010 года, надеются, что рано или поздно меня отсюда вынесут вперед ногами. Меня на этот раз схватили на остановке, по дороге в поликлинику. У меня был талон к врачу на 9:50. Я задумался, откуда они знают, что я в 9 выхожу из дома». Политик считает, что его незаконно прослушивают, поскольку накануне он обсуждал свои планы по телефону с Николаем Статкевичем, передает «Белсат».

В 9.38 Владимир Некляев вышел из ворот ЦИП к встречавшим его друзьям и соратникам.

Напомним, что 15 сентября Владимира Некляева арестовали на 7 суток за участие в Акции предупреждения.