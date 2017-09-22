В День без автомобиля в Минске образовались пробки 3 22.09.2017, 9:49

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Поддержат ли акцию рядовые горожане?

22 сентября во всем мире отмечается День без автомобиля. Повод задуматься об экологии, безопасности, снижении количества личного транспорта на улицах городов. Беларусь традиционно присоединяется к этой акции. Запланированы различные мероприятия, кое-где в Минске ограничено движение, а водители могут бесплатно воспользоваться общественным транспортом. Однако поддержат ли акцию рядовые горожане? На этот вопрос пытается ответить onliner.by.

С 6:00 до 24:00 закрыто движение на участке улицы Ленина

Сегодня на улице Ленина от проспекта Независимости до улицы Кирова пройдет мероприятие, посвященное Европейской неделе мобильной и экологической акции «День без автомобиля».

В столичной ГАИ сообщили, что с 6:00 до 24:00 на этом участке улицы Ленина движение будет закрыто в обоих направлениях. Объезд транспорта будет организован по улице Энгельса на участке от улицы Кирова до улицы Карла Маркса, а также по другим прилегающим улицам.

Госавтоинспекция рекомендует заранее планировать маршрут по улицам города, быть взаимовежливыми и соблюдать культуру поведения на дороге.

Бесплатный проезд в общественном транспорте для водителей

Поездки в общественном транспорте водители сегодня могут не оплачивать. Но есть одно обязательное условие: бесплатный проезд будет предоставляться только при предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства. Поэтому документы сегодня брать с собой в любом случае необходимо. Машину — по желанию.

По предварительным данным, бесплатный проезд для водителей в День без автомобиля планируется также ввести в Пинске, Новогрудке, Могилеве, Полоцке и Барановичах.

Обращаем внимание тех, кто давно не пользовался общественным транспортом. В Минске действуют две линии метрополитена: одна пролегает из Уручья в Малиновку, другая — с Партизанского проспекта в Каменную Горку. Очень удобно.

Велосипедистам — фрукты

Удачный день для тех, кто предпочитает велосипед. Есть шанс нарваться на бесплатную раздачу фруктов по дороге на работу. Таким образом активисты хотят поддержать тех, кто заботится о собственном здоровье и окружающей среде.

Подкрепиться можно будет с 7:15 до 10:30, активисты будут ждать велосипедистов у входа в Ботанический сад на проспекте Независимости, у стелы «Минск — город-герой» на пересечении проспектов Победителей и Машерова, а также в районе развязки проспекта Пушкина, улицы Орловской и улицы Тимирязева.

Утро, час пик. В центре — пробки

Многие водители опасались, что из-за того, что участок улицы Ленина перекрыт, в центре города возникнут дорожные заторы. Так и случилось.

Наши читатели сообщают, что застряли там, где раньше каждое утро проезжали без каких-либо проблем. Улица Ленина закрыта, на улице Ульяновской пробка, на улице Свердлова пробка, на проспекте Независимости пробка. День без автомобиля в Минске начинается с трудностей.

— По Ульяновской от лицея БГУ до улицы Свердлова ехал 15 минут. Когда такое было? И со мной в этой пробке стоял общественный транспорт, которым предлагали сегодня воспользоваться, — сетует читатель.

Похожая ситуация на проспекте Независимости. Весь путепровод со стороны улицы Московской в направлении Главпочтамта занят машинами.

Водитель: «Я что, один оставил машину возле дома?»

Трудно сказать наверняка, но на первый взгляд на минских улицах и проспектах сегодня не стало меньше автомобилей. Так же как в общественном транспорте не наблюдается особого ажиотажа из-за дополнительных пассажиров, которые отказались на один день от автомобиля и поехали бесплатно на автобусах и метро.

Впрочем, есть и те, кто поддержали акцию. Своими мыслями на этот счет поделился один из читателей.

— Скажу честно: на автобусах не ездил уже давно. Зачем? Дело даже не в комфорте, с меня корона не упадет постоять в общественном транспорте. Но на это жалко времени. На работу я еду 20 минут. На машине. Вчера вечером специально залез в интернет, посмотрел, как удобнее доехать на транспорте. С двумя пересадками, на автобусах и метро добрался где-то за час. Обратно, по всей видимости, будет не лучше. Разница — около полутора часов в день. Простите, но я знаю, как это время потратить с большей пользой, чем пялиться в телефон на остановке, ожидая, пока придет транспорт. Экология — это здорово. Но не такой ценой, все должно быть разумно, — рассказал мужчина.

Кроме того, мотивацию людей с активной позицией подрывает вид городских улиц, запруженных автомобилями.

— Ехал в автобусе и думал: эй, я что, один оставил сегодня машину возле дома? Какой же это день без автомобиля? Ну ладно, это личное дело каждого. Но скажите, сильно я помог природе, поехав сегодня на автобусе, если в целом ничего не изменилось? — спросил водитель.

Другое мнение: «Погода отличная, почему бы не поехать на велосипеде?»

Не все, впрочем, настроены пессимистично. Одни из самых активных групп в городе — велолюбители. Они пока и не думали закрывать сезон. К тому же после долгих дней непогоды сегодня в Минске относительно тепло и солнечно.

— Погода отличная, почему бы не поехать на велосипеде? Регулярно езжу на работу, с работы, вообще по делам. Как-то засекал: по времени то же самое, что на транспорте. Причем я езжу по правилам: на проезжую часть не выезжаю, дорогу перехожу на зеленый свет и т. д., — рассказал корреспонденту onliner.by собеседник.

По его словам, особых трудностей в том, чтобы передвигаться по городу на велосипеде, хотя бы в те дни, когда позволяет погода, нет.

— Велодорожки, велопарковки, инфраструктура — это все очень здорово и очень нужно. Но я считаю, что те, кому такой образ жизни не слишком интересен, не будут ездить, даже будь в городе решены все эти проблемы. А увлеченные люди катаются и так. И не возникает глобальных проблем ни с пешеходами, ни с парковками, ни со всем остальным. Сел, поехал, никого не напрягаешь — было бы желание, — отметил велосипедист.

Праздник на улице Ленина

На том участке улицы Ленина, где сегодня нельзя проехать на автомобиле, с 16:00 начнутся всевозможные развлекательные мероприятия и появятся зоны активности. Пришедших ждет детская программа, тест-драйв электрических средств передвижения, выставка электромобилей, шоу-программа от велосипедистов-виртуозов и многое другое.

Также для горожан выступят участники струнного квинтета «Серенада», группы Parade of Planets, «Кассиопея», Uzari.

Вечерний велопарад на проспекте Независимости

В 21:00 начнется велопробег от улицы Ленина до Национальной библиотеки. Специально для велосипедистов выделят полосу на проспекте Независимости. Принять участие может любой желающий. Этим шансом лучше воспользоваться: нечасто выпадает возможность на законных основаниях прокатиться по проезжей части проспекта. Протяженность этой велопрогулки небольшая — каждый сможет ее осилить.