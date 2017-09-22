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Налоговики «без шума» запускают оригинальную систему поборов

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  • 22.09.2017, 9:59
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«Прозрачность» бизнеса будет обеспечиваться за его же счет.

Пока белорусское бизнес-сообщество с обсуждает пакет нормативных актов, которые, как обещается, «обеспечат ему свободу и улучшение условий работы», параллельно готовится другой пакет, сулящий новые хлопоты и расходы. В него входят проекты указа «О создании национальной системы прослеживаемости», а также постановлений Совмина, МНС и Минфина, обеспечивающие реализацию этого документа, сообщает «Экономическая газета».

Подготовка проекта соглашения о механизме прослеживаемости товаров в рамках Евразийского экономического союза началась более года назад. Этот механизм планируется распространить на товары, ввезенные на территорию союза и выпущенные для внутреннего потребления, по перечню, который определит Совет ЕЭК.

При этом в каждой из стран – участниц ЕАЭС должна быть создана информационная система, где будут аккумулироваться сведения из товаросопроводительных документов, в т.ч. о факте совершения сделки, ее участниках, наименовании и объемах товара. Национальные информационные системы будут обмениваться сведениями, необходимыми для прослеживаемости.

Таким образом, у контролирующих органов появятся весьма широкие возможности отслеживать движение товарных и денежных потоков на всей территории ЕАЭС.

Белорусские власти готовятся оперативно решить эти задачи. Проектом указа предусматривается введение обязанности для организаций и индивидуальных предпринимателей по созданию товарно-транспортных и (или) товарных накладных только в виде электронных документов при обороте отдельных групп товаров, перечень которых будет определяться Совмином.

При этом оборотом будет считаться отгрузка товаров с мест реализации (хранения) в Республике Беларусь и их получение (в т.ч. по договорам комиссии, поручения и иным аналогичным договорам, хранения, оказания логистических услуг) с мест реализации (хранения), расположенных на территории Беларуси. Такой механизм позволит обеспечить прослеживаемость как ввозимых товаров согласно проекту союзного соглашения, так и товаров, производимых в республике.

Функционирование данной системы предстоит обеспечивать МНС, а необходимые для этого сведения налоговикам будут представлять ГТК и EDI-провайдеры.

Перечень товаров, при обороте которых создаются электронные накладные, а также подлежащие указанию в них единицы измерения таких товаров, будет утвержден Совмином. После этого организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, оптовую и (или) розничную торговлю товарами, включенными в перечень, придется составить акты инвентаризации таких товаров и представить сведения об их остатках в налоговые органы по месту постановки на учет. В дальнейшем подобные инвентаризации должны проводиться при включении в перечень новых товаров.

Кроме того, субъектам хозяйствования предстоит регулярно представлять сведения о произведенных или ввезенных с территории государств – членов ЕАЭС товарах, включенных в перечень, в налоговые органы по месту постановки на учет. Состав этих сведений, порядок и сроки их представления определит МНС.

Предполагается, что сведения по остаткам товаров должны быть переданы субъектами хозяйствования в течение 10 рабочих дней со дня составления акта инвентаризации, а субъектами, осуществляющими производство и (или) ввоз из стран ЕАЭС товаров, включенных в перечень, – не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем дня производства или принятия на учет ввезенных товаров. В случае начала оборота товаров в месяце производства или принятия на учет ввезенных с территории стран – участниц ЕАЭС товаров сведения придется передать до начала их оборота.

Оборот товаров, включенных в перечень, сведения о которых не переданы в установленном порядке в налоговые органы, запрещается. Таким образом, налоговики получат почти полную информацию о товарообороте субъектов хозяйствования, а следовательно, смогут в любой момент сопоставить объемы производимых и ввозимых товаров с суммами уплачиваемых налогов. Так что затруднений с выбором лиц, которых стоит проверять, не предвидится.

В дальнейшем организациям и ИП вменяется в обязанность обеспечить электронный документооборот в части создания электронных накладных в порядке, установленном законодательством, при обороте товаров, включенных в перечень. Кроме того, этим субъектам хозяйствования предстоит обеспечить раздельный учет товаров, включенных в перечень, предусматривающий учет товаров в единицах измерения, подлежащих указанию в электронных накладных.

В свою очередь, операторы электронного документооборота – EDI-провайдеры обязаны представлять в МНС электронные накладные в установленные порядок и сроки, а также обеспечивать передачу сведений из электронных накладных в отношении товаров, включенных в перечень, грузополучателем которых является резидент государства – члена ЕАЭС, в компетентные (уполномоченные) органы этих государств в соответствии с международными договорами.

К сожалению, в проектах документов, предложенных для общественного обсуждения, отсутствует перечень товаров, на которые будут распространяться новые требования. Не удалось с ним пока ознакомиться и членам совета по развитию предпринимательства. Между тем без информации о том, о каких конкретно товарах идет речь, обсуждение нового механизма выглядит довольно абстрактным.

Пока лишь известно, что обязательное составление и использование электронных накладных не потребуется при отпуске и получении товаров, не связанных с предпринимательской деятельностью, операций, осуществляемых за счет государственных средств, и таких, которые нецелесообразно оформлять электронными накладными: безвозмездная (спонсорская) и иностранная безвозмездная помощь, экспонаты на выставках и ярмарках, государственные закупки и т.п. Зато известно, что нарушение требований по созданию электронных накладных при обороте товаров в случаях, когда их создание обязательно, повлечет наложение штрафа на ИП или юрлицо в размере от 30 до 80 базовых величин с конфискацией товаров, выручки, полученной от реализации товаров, или без конфискации. А нарушение EDI-провайдером порядка передачи, получения, проверки, хранения электронных накладных и (или) непредставление их электронных копий в МНС повлечет предупреждение или штраф в размере до 200 базовых величин.

В Беларуси после принятия постановления Совмина от 7.03.2014 № 202 накопился определенный опыт использования электронных накладных. Правда, пока аттестат оператора электронного документооборота EDI-провайдера имеют только ООО «Современные технологии торговли» и ООО «Электронные документы и накладные». Еще 5 компаний готовятся получить такие аттестаты. Число пользователей электронных накладных тоже невелико. Например, в системе ООО «Современные технологии торговли» работают 377 организаций (в т.ч. ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод», УП «Велком», ЗАО «Интернет-магазин Евроопт», несколько аптечных сетей и др.). За 8 месяцев т.г. этими компаниями создано 418,5 тыс. электронных накладных, на базе которых автоматически можно формировать, выставлять, подписывать и передавать электронные счета-фактуры на портал МНС.

По мнению разработчиков проекта указа, особенность составления электронных накладных – их интегрированность в бизнес-среду в качестве одного из элементов электронного взаимодействия покупателя и продавца. Субъекты хозяйствования смогут формировать и передавать через EDI-систему оператора любые иные юридически значимые документы (договоры, акты сверки, электронные прайс-листы, протоколы согласования цены и др.), что в перспективе может способствовать развитию межстрановой электронной торговли.

Создание национальной системы прослеживаемости запланировано в рамках реализации мероприятий Государственной программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016–2020 годы, утв. постановлением Совмина от 23.03.2016 № 235. Правда, для создания системы электронного документооборота государственные средства не выделялись. Поэтому за выполнение новой обязанности субъектам хозяйствования в очередной раз придется платить.

Получение сертификата открытого ключа электронной цифровой подписи, оплата услуг по присвоению GLN-номеров обойдутся юрлицам и ИП недешево. В придачу некоторым придется нести расходы на оснащение рабочих мест, приобретать новые компьютеры, программное обеспечение и т.п. (при отсутствии таких инструментов). В утешение авторы проекта уверяют, что использование электронных накладных ускорит бизнес-процессы, сократит бумажный документооборот, а использование электронных форматов обойдется дешевле. Например, стоимость услуг по созданию и передаче исходящих документов – ТТН-1 составит 0,2–0,32 рубля за одну электронную накладную в зависимости от количества передаваемых документов в месяц, ТН-2 – 0,1–0,16 рубля, а стоимость одного бумажного комплекта накладной ТТН-1 – 0,15–0,34 рубля, ТН-2 – 0,16– 0,17 рубля с НДС.

С расширением сферы обязательного применения электронного документооборота прогнозируется увеличение количества EDI-провайдеров, оказывающих соответствующие услуги, и, как следствие, развитие конкуренции на данном рынке услуг, снижение цен (тарифов) на услуги EDI-провайдеров для субъектов хозяйствования. Соответственно ожидается увеличение объема потребления услуг интернет-провайдеров, а также услуг по реализации и продлению действия сертифицированных средств ЭЦП.

Кроме того, за счет повышения прозрачности оборота товаров, развития системы камерального налогового контроля, а также увеличения объема основных и сопутствующих услуг, связанных с функционированием системы электронного документооборота, прогнозируется рост доходов бюджета. Правда, оценить объем дополнительных доходов бюджета пока никто не берется. Вероятно, бизнес исходя из опыта внедрения электронных счетов-фактур подсчитает свои расходы гораздо быстрее.


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