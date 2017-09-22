На памятнике Михаилу Калашникову нашли схему немецкого автомата 12 22.09.2017, 10:11

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Автор упомянутого немецкого автомата — Хуго Шмайсер.

На памятнике советскому конструктору-оружейнику Михаилу Калашникову, который на днях открыли в центре Москвы, нашли схему немецкого автомата времен Второй мировой войны STG 44. На эту скандальную деталь обратил внимание историк Юрий Пашолок. Он поместил фото на своей странице в «Фейсбуке» и написал комментарий: "Только не говорите, что это они случайно. За такое надо бить, больно и прилюдно. Это мальчики-скульпторы, блин!". Больше фотографий см. здесь. Скульптором является Салават Щербаков. Схема находится на задней части монумента. Официальных комментариев на этот счет пока нет.

Известно, что упомянутый немецкий автомат был разработан конструктором Хуго Шмайсер во время войны. В послевоенное время Шмайсер вывезли в СССР, где он работал по своей специальности. Созданный в Советском Союзе автомат Калашникова внешне напоминает StG 44, хотя отличается по принципу работы, отмечает meduza.io.