Российские солдаты о Беларуси: «А что плохого, если бы мы остались?» 22 22.09.2017, 10:38

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Некоторые из российских солдат рассказали, что в Беларуси уже месяц.

В Верейцах, на узловой станции под Осиповичами, сформирован эшелон с российской техникой, задействованной в учениях «Запад-2017». Пять десятков транспортеров и танков различной модификации двинулись на платформах в сторону Осипович.

На эту же станцию пригоняли технику, а потом ее своим ходом перебрасывали на Осиповичский полигон - один из шести в Беларуси, на которых происходили маневры. От станции Верейцы - менее чем в пяти километрах, передает «Радыё Свабода».

Словно в войну: один выстрел - и нет дома

По рассказам местных жителей, техника, которую следует переправить в Россию, с полигона прибыла своим ходом накануне вечером. Грузят уже более двенадцати часов.

«В доме ужасно было. От рева техники дом трясся. Думала, развалится по бревну. Вспомнилась война», - говорила одна из жительниц.

«Я хоть и маленькая была, но помню тогдашнее беспокойство, - говорит она, кивая на танк. - И тогда, и сейчас такое страшное оружие. Сколько сил нужно вложить, чтобы хозяйство на ноги поставить, а один выстрел - и нет его. Как на том Донбассе люди живут? И все страдания из-за одного человека».

Женщина не стала уточнять, кого она имела в виду. Кончиком платка вытерла слезу и поспешила на электричку.

Те, кому посчастливилось жить подальше от железной дороги, говорят, что ров танков их не очень беспокоил.

«А вот стреляли на полигоне очень громко. Даже земля тряслась, - сказала одна женщина. - Но страха тоже не было. Это если бы по нам, вот тогда надо было бы спасаться».

Несмотря на заставленную техникой станцию, молодежь ее не фотографировала. Модного селфи для социальных сетей также не делали.

«Ага, а если выстрелят?» - то ли в шутку, то ли всерьез отреагировал на интерес журналиста юноша из деревни. Его друзья промолчали и поспешили прочь.

«Разве это техника? Это гробы»

Боевая техника, однако, не всех впечатляла. Бывшие отставники, которые ездят за грибами в лес под Верейцы, ожидали, что россияне привезут новейшие танки, и этого не скрывали.

«Этот Т-70 и у нас был, когда я еще служил. Я понимаю, что Лукашенко новое вооружение показывали в Борисове», - отозвался подполковник в отставке, после того как проверил у журналиста документы.

«Разве это техника? Это гробы», - резко отреагировал на вопрос журналиста, если дадут отмашку на транспортировку эшелона, один из членов комиссии, которая сверяйте, надежно ли укреплены танки на платформе.

«Еще только половину проверили», - раздраженно махнул он рукой.

«А что плохого, если бы мы остались?»

Российские военные были не очень болтливые. Не скрывали, что устали.

«А еще много работы с погрузкой. Да очень следят командиры, чтобы не ленились. А на учениях отвоевались на пять баллов», - сказал солдат, которому до дембеля менее семидесяти дней.

Некоторые из российских солдат говорили, что в Беларуси уже месяц и хотят на родину. Хвалили белорусские магазины за выбор товара.

«Даже здесь: сельский магазин, а выбрать есть из чего», - заметил один.

Покупали ли спиртное, ни один из собеседников не признался.

Многие, с кем общались журналисты, увидели в белорусах гостеприимство и миролюбие, поэтому не против приехать еще раз.

«У вас чувствуется, что Европа недалеко. Поезда европейские курсируют. Мне говорили, что много белорусов выезжает за границу, хотя и к нам еще много приезжает зарабатывать», - сказал контрактник.

По его словам, за время своего пребывания в Беларуси для солдат организовали поездку на линию Сталина. Больше развлечений не было. Сам же он хотел увидеть Брестскую крепость.

Военный сам поинтересовался у журналиста, что это за однотипные «красивые» коттеджи возведены у дорог. На объяснение, что это агрогородки, лишь пожал плечами.

«А что было бы плохого, если бы мы здесь остались?» - отреагировал собеседник на упоминание, что немало белорусов беспокоилась, оставят ли российские военные Беларусь. И двинулся к платформе, на которую подъемный кран выставлял БТР.

Один из военных посетовал, что не увидел Лукашенко, а надеялся. Своего интереса солдат не объяснил.

За вывозом контроля больше, чем за ввозом

Когда технику завозили к учениям, то не было видно, чтобы площадку с нею контролировала военная полиция. Когда же вывозили, то полицейские регулярно обходили периметр. На улицу, где были выставлены танки, проезд гражданского транспорта запретили. На въездах на станцию развернули радиолокационные посты.

По словам представителя Министерства обороны Беларуси Владимира Макарова, на Осиповичском полигоне в маневрах задействована 1-я танковая армия России. Она укомплектована танками Т-72Б3, Т-80, БПМ-2, а также 130 наименованиями другой боевой техники. Армию сформировали в 2016 году в Западном военном округе России.