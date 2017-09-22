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Белорусская студентка в ОАЭ: Некоторые студенты буквально живут в библиотеках

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  • 22.09.2017, 10:34
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Жительница Барановичей рассказала о своей учебе в экзотической стране.

В рубрике «Учеба за границей» студенты из Барановичей рассказывают об учебе в зарубежных вузах. 21-летняя Алена Михалкович учится на втором курсе Нью-Йоркского университета в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Она получает образование арабиста. Алена рассказала, почему выбрала этот вуз, как поступала туда и чем высшее образование в ОАЭ отличается от белорусского, пишет сайт intex-press.by.

О вузе

В Барановичах я окончила гимназию №1. После школы поступила в Голландский колледж по программе United World College [образовательная система, в которую входят 14 школ и колледжей разных стран мира]. Я изучала географию, мировую литературу, экологию, математику, испанский язык, музыку и философию. Через два года я окончила колледж и получила предуниверситетскую степень International Baccalaureate. После колледжа я решила искать вуз за границей. Для меня было важно, чтобы выбранный вуз мог предоставить полное финансирование и чтобы у него был высокий рейтинг.

О поступлении

Так я нашла Нью-Йоркский университет. Привлекло, что у него высокий рейтинг и он один из лучших университетов мира. Также у университета есть два филиала – в Абу-Даби и Шанхае. Во время подачи документов я поставила филиал в Абу-Даби в приоритет, так как знала, что там хорошее финансирование.

Меня отобрали среди других абитуриентов и пригласили в университет на интервью. Два дня я находилась в университете: меня впечатлили талантливые студенты более чем из 80 стран мира, профессоры и очень понравился город. Я поняла, что этот университет и его расположение – то, что мне надо.

Университет предоставил мне полную стипендию, включающую и расходы на перелет. Вступительных экзаменов не было. Университет учитывал результаты моих выпускных экзаменов в колледже, интервью и мотивационное письмо. Некоторые для поступления сдавали американские тесты, кто-то поступал по своему школьному аттестату.

Об учебе

Сейчас я учусь на третьем курсе университета из четырех возможных. Обучение ведется на английском языке. Специальность выбирают в конце второго курса. Я учусь по специальности «Арабистика и политология» на специалиста по Ближнему Востоку.

Знакомства заводила в университете. С теми, кто учился в международных школах, сходиться было легче. Незначительное напряжение в общении могло возникнуть только со студентами противоположного пола из консервативных семей, но такое бывало редко. Как в городе, так и в университете местные ребята чаще гуляют с другими местными. Обычно девочки объединяются в группы и гуляют отдельно от мальчиков.

Учиться в университете тяжело. Преподаватели задают много домашнего задания. Каждый день по одному предмету нужно прочитать по 200–300 страниц, в неделю нужно написать несколько эссе, а на домашнее задание по арабскому ежедневно уходит по три часа. Я рассчитываю время так, чтобы не поселиться в библиотеке. Хотя некоторые студенты из-за домашнего задания буквально живут там.

Студент независимо от его специальности может зарегистрироваться на любую дисциплину. Например, инженер может изучать урок по «Антропологии». На каждом занятии в среднем по 15–20 человек. Это позволяет каждому студенту подискутировать с профессором и друг с другом. Изучая разные дисциплины, можно поехать в другую страну. Как-то я брала урок по антропологии и смогла вместе с другими студентами посетить Оман и Северные Эмираты. Урок вел американский антрополог Стив Катон. Было интересно: мы общались с жителями гор, оазисов. Все оплачивал университет. Огромный плюс, что мы изучали культуру людей не за партами, а в реальной жизни.

Обычная пара длится полтора часа. Некоторые преподаватели разрешают на своих занятиях сидеть на полу и кушать, а некоторые против этого. На уроках нельзя пользоваться телефоном, но на некоторых разрешают пользоваться ноутбуком. За семестр можно пропустить не больше двух лекций.

Об отметках и экзаменах

Учебный год начинается в сентябре и длится до конца мая. Сессии дважды в год. Иногда вместо сессий нужно написать большую работу или исследование. Также в университете почти нет устных экзаменов. Система отметок американская – А, В, С, D, F. Также есть промежуточные баллы. Отметки хранятся в компьютерной системе на сайте университета в личных аккаунтах студентов.

Студенты не списывают друг у друга. Каждая работа проверяется на плагиат через компьютерные программы. Если вычислят плагиат, то студент автоматически получает F, а в некоторых случаях его могут и отчислить.

Преподаватели требовательные. Они не понимают, как можно не сделать домашнее задание. Во внеурочное время студенты могут свободно попить кофе и поговорить о личном с преподавателем. Для студентов преподаватель как друг, и меня радуют такие расслабленные отношения.

О дресс-коде

В университете нет дресс-кода. Некоторые приходят в коротких шортах, а кто-то может прийти чуть ли не в домашних тапочках. Часто местные одеваются в национальную одежду – женщины в абайи, а мужчины в кандуры. Местные студенты ездят на машине, а у многих местных девушек есть личные водители.

Иностранные учащиеся живут в резиденции на кампусе университета. Для передвижения пользуются автобусами университета, которые курсируют по нескольким маршрутам, проезжая через главную набережную и торговые центры.

О жилье и финансах

На территории университета есть резиденция, где расположены общежития для студентов и дома для преподавателей. В общежитиях есть 2-комнатные и 4-комнатные квартиры. Я живу в 4-комнатной квартире с девочками из Японии, Казахстана и Кореи. Студентам запрещено жить с противоположным полом, даже на одном этаже. На территории есть отдельные здания, где живут только девушки и только парни, в основном мусульмане.

Обучение в университете стоит около 80 тысяч долларов, но большинство людей получают полную или частичную стипендию, которая покрывает учебу. Я получаю полную стипендию. В семестр мне перечисляют на карту около $1200 и деньги на личные расходы. На жизнь хватает, если особо не «шиковать».

Обед в студенческой столовой стоит примерно $10. В дешевых кафе в городе можно покушать за $8–9. Если покупать еду в магазинах, то выйдет дороже. Например, литр молока стоит $1,5, а килограмм бананов – $2,5.

Если жить только на стипендию, то особенно не «пошикуешь». Абу-Даби –очень дорогой город, поэтому иногда я подрабатываю на мероприятиях: на выставках, ярмарках, на «Формуле-1» – встречаю гостей, помогаю им найти то, что они ищут во время мероприятия, информирую их о чем-либо.

В городе не развит общественный транспорт, поэтому я часто пользуюсь такси. И на это уходит больше всего денег.

О стране и местных

На учебу я приехала в конце августа, на улице стояла невыносимая жара – 45 градусов. Для меня было тяжело ее переносить. Спасали кондиционеры в зданиях. Мне понадобилось пару месяцев, чтобы приспособиться к климату и стране. Мусульманки одеваются по-разному. Чаще местные девушки одеваются в национальную одежду – абайя, некоторые – по-европейски, кто-то закрывает волосы платком, а кто-то нет. К иностранкам никаких требований касательно дресс-кода нет, хотя в общественных местах желательно одеваться прилично, учитывая местную культуру. Но если надеть короткую юбку, никто ничего не скажет.

В ОАЭ два официальных языка – арабский и английский. На момент переезда я не знала арабского языка, но свободно владела английским. Большинство эмигрантов в ОАЭ говорят именно по-английски, поэтому языкового барьера не было. Через полгода я начала учить арабский. Изучала его на языковых курсах и в университете, а немного говорить на арабском языке начала уже через пару месяцев. Первое время немного стеснялась. Иногда мой арабский вызывал у местных смех, так как оказалось, что все время я учила официальный язык, на котором не говорят местные жители. Поэтому в ближайшее время я займусь изучением диалекта.

После того, как я начала изучать арабский, у меня изменились взгляды на страну, я больше узнала о культуре, а общение с местными перешло на новый уровень. Они видят, что я вкладываю силы в изучение их языка, и это вызывает уважение ко мне. К иностранцам эмиратцы толерантны. Они стараются сделать так, чтобы приезжие чувствовали себя как дома.

О местной кухне

Мне нравится арабская кухня. На мой взгляд, она простая и вкусная. В меню много рыбы и риса, а вот свинины и картофеля нет. На рынках можно найти более 40 видов фиников. Иногда люди в семьях едят по-традиционному: сидя на полу и руками из одной большой тарелки. Алкоголь местные почти не употребляют.

Об отдыхе

Местные любят устраивать пикники в пустыне, водные развлечения. Туристы в основном идут в развлекательный центр Ferrari World, где можно покататься на самом быстром аттракционе в мире. Самое популярное развлечение – скайдайвинг (вид парашютного спорта), особенно он распространен в Дубае, так как там есть искусственные острова, которые сверху выглядят необычно.

Свободное время я провожу на пляже, посещаю выставки и концерты, хожу в кино и кафе. Из необычных развлечений я пробовала нырять с аквалангом, играть в гольф, летать в аэротрубе, каталась на джипе по песчаным дюнам и по горам, а еще плавала на традиционной арабской лодке и купалась с дельфинами.

О Родине

Домой я приезжаю два раза в год – на зимние каникулы (10 дней) и на летние (три месяца).  Больше всего в ОАЭ мне не хватает пеших прогулок, белорусской зелени и свежести в воздухе.

За два года Арабские Эмираты стали для меня вторым домом. Мне нравится, что в ОАЭ культурный микс и я могу общаться с людьми разных национальностей, слышать разные языки и изучать разную культуру. После учебы я бы хотела продолжить обучение в магистратуре. Но это будет зависеть от того, смогу ли я найти стипендию на обучение. Также после учебы хотелось бы поработать в ОАЭ.

Справка

Нью-Йоркский университет основан в 1831 году. По версии журнала Times Higher Education, университет занимает 25 место среди других вузов мира.


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