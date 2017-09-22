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Белорусские владельцы «Тесла»: Автомобиль в обслуживании - почти бесплатный

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  • 22.09.2017, 10:49
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Владельцы электрокаров рассказали, почему при этом их так мало в стране.

Весь мир переживает электрокаровый бум, но не Беларусь. К примеру, в Украине за первое полугодие зарегистрировали более 1500 электрокаров, а в Беларуси водители не спешат пересаживаться в экологические и экономичные автомобили, говорится в репортаже «Белсата».

Электрокар действительно прекрасный: зарядка на 100 километров стоит Br 1,5, аналогичный мощностью «Ягуар» или «БМВ» потребляет 16 литров топлива, или Br 20 на те же 100 километров. Выгода очевидна.

«Машины чистые и удобные, практически не требуют затрат на эксплуатацию. Ей нужна замена колодок, по мере износа, заменить щетки дворников, и батарейку ключей менять. И все обслуживание», — рассказывает Дмитрий Пляганский, владелец «Теслы».

Но пришло ли в Беларуси время электрокаров?

Сейчас в Минске всего 6 общественных станций зарядки, а в стране общее количество — около 30-ти, многие из них временно не работают.

Европейские государства всячески стараются стимулировать распространение электрокаров: много где есть бесплатная или льготная возможность зарядить автомобиль, бесплатные парковки в центрах городов, возможность пользоваться полосой движения, рассчитанной на общественный транспорт и.т.п.

«Если не государство, то кто создаст условия, какие-то льготы для установки этих станций, механизм компенсации электроэнергии, для тех кто заряжает электромобили, должны быть какие-то условия», — уверен Артур Туманов, еще один счастливый пользователь электромобиля от компании Илона Маска.

Цены на электрокары существенно снижаются

На вторичном рынке появляется много бюджетных вариантов.

Электрокар. В 2015 году. € 6300. В Европе купить недорогой электромобиль на вторичном рынке вполне реально. Но если перевезти его сюда, к стоимости нужно прибавить выплаты государству.

Для физических лиц — растаможка — 17%, плюс — налог на добавленную стоимость: на автомобиль до трех лет он составляет 54% от таможенной стоимости (эта цена определяется самой таможней и может серьезно отличаться от рыночной), или 48%, если стоимость автомобиля выше € 8500, на автомобиль от 3 до 5 лет НДС — 20%. Еще учесть утилизационный сбор — $ 250-400 в зависимости от возраста.

В конце концов выходит отнюдь не бюджетно

Также страховки на электрокары почти вдвое дороже, чем на обычные автомобили.

Но вместо того, чтобы способствовать распространению экологических и экономичных автомобилей в нашей стране, государство создает препятствия, которые становятся определяющими при выборе средства передвижения.


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