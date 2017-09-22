Референдум курдов: Израиль «за» 22.09.2017, 10:59

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Как повлияет на расстановку сил в регионе референдум о независимости Иракского Курдистана.

Иран готов закрыть погранпереходы с Иракским Курдистаном, Турция стягивает вооруженные силы к границе с автономным регионом, США сыпят громкими дипломатическими заявлениями. Так мир реагирует на планы Иракского Курдистана провести референдум о независимости, запланированный на 25 сентября. Другие страны более сдержанны, но также не поддерживают плебисцит. Нужна ли на самом деле курдам независимость и чего ждать по итогам референдума, разобралась «Газета.Ru».

В случае провозглашения Иракским Курдистаном — автономии в составе Ирака — независимости от Багдада, Тегеран закроет границу с этим регионом, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана (ключевой орган безопасности страны) Али Шамхани.

«Соглашение о границах действует исключительно с центральным правительством Ирака, а отсоединение Курдистана от центральных властей Ирака будет означать закрытие всех погранпереходов на общей (с Иракским Курдистаном — «Газета.Ru») границе», — цитирует РИА «Новости» слова Шамхани.

Экспорт нефти в Иран является одной из важных статей дохода для правительства иракских курдов. Экспорт осуществляется с помощью автоцистерн, так как граница проходит по сложной горной местности и проложить там трубопровод достаточно трудно.

Поэтому закрытие границы и прекращение транспортного сообщения неизбежно скажется на экономической ситуации в автономии в случае ее отделения от Ирака.

Другое соседнее с Иракским Курдистаном государство — Турция — подтягивает к границе с автономией свои военные подразделения. Генштаб турецкой армии официально объявил в понедельник, 18 сентября, что начинает учения на границе с готовящимся к референдуму регионом. Учения проводятся по сценарию «возможного противодействия террористам», говорится в сообщении ведомства. В социальных сетях уже появилось множество фотографий бронетехники, стянутой в районе пограничного перехода Силопи — главного перехода между Турцией и Иракским Курдистаном.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и на уровне политических заявлений постоянно говорил о том, что не признает идею проведения плебисцита в Иракском Курдистане. Лидер Турции в настоящий момент находится с официальным визитом в Нью-Йорке, где проходит 72-я сессия Генассамблеи ООН. Здесь он встретился с главой Белого дома Дональдом Трампом и договорился с американским коллегой продолжать совместную работу «по установлению стабильности в регионе и победе над терроризмом».

«Лидеры подтвердили, что отвергают запланированный референдум регионального правительства Курдистана 25 сентября и что это будет иметь серьезные последствия», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Почти все государства, так или иначе имеющие свои интересы на Ближнем Востоке, официально высказались против референдума иракских курдов. Тем не менее, правительство в Эрбиле, столице автономии, последовательно ведет дело к всенародному плебисциту, результаты которого не вызывают сомнения у специалистов: большинство населения проголосует за независимость. Президент автономного региона Масуд Барзани 19 сентября заявил, что референдум возможно отложить лишь в случае гарантий Багдада и международного сообщества, что независимость курдам все-таки будет предоставлена.

Тема независимости Иракского Курдистана от правительства в Багдаде поднималась многократно с 2003 года, после оккупации США и их союзниками Ирака. Курды, сражаясь на стороне американцев, сыграли важную роль в войне против Саддама Хусейна.

Президент автономного Иракского Курдистана Масуд Барзани почти ежегодно заявлял о намерении отделиться от федерального Ирака, чтобы создать собственное государство.

С началом мятежей в арабских регионах в 2011 году оппозиция внутри автономии обвиняла Барзани, что он использует заявления о независимости в качестве популистского метода, чтобы отвлечь население от внутренних политических и экономических проблем.

Но взаимоотношения курдов с остальной частью Ирака стали портиться существенно раньше — они постоянно подвергались преследованиям со стороны арабов с момента провозглашения независимости Ирака (вплоть до химических атак в 1988 году).

Однако после начала операции по освобождению Мосула от боевиков «Исламского государства» в октябре 2016 года тема референдума стала обретать все более осязаемые черты. К концу 2016 года курдские вооруженные формирования пешмарга перестали участвовать в штурме Мосула. Политическое руководство автономии взяло курс на организацию голосования о независимости.

Причины тут достаточно просты: иракская армия, которая могла бы противодействовать курдскому правительству, значительно ослабла в ходе боев за Мосул. По оценкам бывшего председателя федерального правительства Ирака Нури аль-Малики, в ходе освобождения второго по количеству жителей города страны были убиты и ранены около 20 тыс. бойцов армии и полиции. При этом потери пешмарги составили лишь несколько сотен.

Общая ее численность на сегодня оценивается в 100 тыс. человек. Это превышает суммарную численность армии и федеральной полиции Ирака.

Во-вторых, на фоне борьбы с ИГ проблемы Иракского Курдистана стали видимы на глобальном уровне. Политики в Эрбиле выступали с напоминаниями о том, что именно иракская армия из-за своей неэффективности потеряла сотни тысяч квадратных километров территории и тысячи единиц вооружений, которые достались боевикам ИГ. Хотя и пешмарга утеряла некоторые территории во время летнего наступления ИГ в 2014 году, не оказав никакого сопротивления (в частности, бегство пешмарги стало причиной геноцида езидов в регионе Шангал).

Кроме того, курды стали обладателями богатейших месторождений в окрестностях города Киркук. До лета 2014 года этот район контролировало федеральное правительство Багдада. Но после начала наступления ИГ армия и полиция панически бежали из Киркука.

Пока город и месторождения нефти не захватили радикалы, курды успели занять их и создать оборонительные рубежи. С тех пор именно Эрбиль владеет киркукской нефтью. Ее экспорт в Турцию и Иран является одним из основных путей наполнения бюджета автономии.

Референдум должен зафиксировать принадлежность Киркука к Иракскому Курдистану.

Сегодня вопрос о плебисците консолидировал непримиримые ранее политические силы Иракского Курдистана — Демократическую партию Курдистана (ДПК, правящая партия под руководством Масуда Барзани) и оппозиционные Патриотический союз Курдистана (ПСК) и Рабочую партию Курдистана (РПК). РПК, несмотря на то, что провозгласила своей официальной доктриной создание широкой конфедерации на всем Ближнем Востоке, все-таки уступила националистическим порывам своих сторонников и заявила, что выступает за создание независимого курдского государства. При этом демократический конфедерализм, с точки зрения РПК, предполагает создание многообразия культурных автономий (или этнических автономий) в рамках конфедерации Ближнего Востока вместо национальных государств, вражда между которыми является причиной перманентных войн в регионе.

Курды — крупнейший народ в мире, который не имеет собственного государства. Их численность оценивается в 25-40 млн человек. Самые большие диаспоры курдов проживают на территориях Турции, Ирака, Ирана и Сирии. До начала «арабской весны» создание курдами независимого государства носило характер дискуссий. Но после того, как в Ираке и Сирии правительства стали терять контроль над своими территориями, курды воспользовались ситуацией для собственного усиления.

Стремление иракских курдов к независимости не поддержало ни одно из государств Ближнего Востока, кроме Израиля. Опасения Ирана, Турции, Сирии и Ирака понятны: провозглашение одного курдского государства может привести к параду суверенитетов курдских государств (либо к присоединению к уже провозглашенному государству). Хуже того, с сепаратистскими инициативами могут выступить и другие меньшинства региона.

Например, христиане ассирийцы до сих пор не имеют никаких автономных образований, хотя многократно заявляли о своих претензиях на такой формат существования.

Отнюдь не все арабы-сунниты хотят жить вместе с арабами-шиитами. Большие проблемы с суннитами у езидов.

США выступают против инициатив Эрбиля, потому что изначально, с момента оккупации в 2003 году, Вашингтон провозглашал территориальную целостность Ирака, но изменение его политической системы — с авторитарной социалистической на либерально-демократическую. В пику американцам действует их главный союзник на Ближнем Востоке — Израиль.

14 сентября с поддержкой референдума о независимости Иракского Курдистана выступил израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху. Редактор издания «Езиди-пресс» Рустам Рзгоян считает, что Тель-Авив ведет себя последовательно. «Неудивительно, что Израиль активно поддерживает независимость иракских курдов, — сказал Рзгоян в беседе с «Газетой.Ru». — Нужно понимать, что Тель-Авив издавна оказывает им военную и финансовую поддержку.

Израильские военные тренировали курдских военных и, по некоторым данным, стояли у истоков создания спецслужб Иракского Курдистана — «Асаиш» и «Парастин». Они делают ставку на курдов в качестве противовеса арабам по принципу «враг моего врага — мой друг».

Тем не менее, редактор Рзгоян не считает, что Эрбиль пойдет на реальное провозглашение независимости и отделение от федерального Ирака в условиях, когда его не поддерживает международное сообщество. «Даже если референдум состоится, — говорит экперт, — независимость курды вряд ли провозгласят. Этого не позволят даже турки, ближайшие союзники Масуда Барзани. Скорее всего, референдум — это способ шантажировать Багдад с целью получить большие дивиденды. Ни для кого не является секретом, что Анкара и Багдад, выступающие против независимости курдов, оказывали большую финансовую помощь Эрбилю. Даже бюджет пешмарги выделяется Багдадом».

Рзгоян уверен, что без поддержки ведущих держав голосование иракских курдов за создание собственного государства будет иметь чисто формальный характер, без серьезных практических последствий.