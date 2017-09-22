Владимир Некляев: Призываю всех белорусов быть настоящими гражданами 22.09.2017, 11:09

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Владимир Некляев

Один из лидеров БНК освобожден после семи суток ареста.

Соратники, активисты, журналисты, собравшиеся под тюремными стенами на улице Окрестина, встретили политика возгласами «Жыве Беларусь!», передает «Радыё Свабода».

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Владимир Некляев обнял жену Ольгу и пожаловался, что не дали появиться перед ней красивым - запретили побриться.

«Не могли обойтись без подлянки даже в последний день», - пошутил он.

Политик рассказал, что из тюрьмы всегда радостно выходить, но общее настроение не очень хорошее. По его словам, от своих регулярных арестов власти ожидают, что когда-нибудь «вытащат поэта вперед в белых тапках».

«Снова убедился, что мы живем в полицейской стране, и с этим надо бороться. Призываю всех белорусов не сидеть по домам, а быть настоящими гражданами», - сказал по выходу из тюрьмы Владимир Некляев.

Схватили по дороге в клинику

Владимир Некляев рассказал некоторые подробности своего задержания. На 9:50 утра 15 сентября у него был талон к врачу. Его схватили по дороге в клинику, точно зная куда и во сколько он будет направляться.

Он сообщил, что судья Советского райсуда Федорова отказалась дать ему возможность долечиться, а уже потом отбыть арест.

Некляев: Cпецслужбы вмешиваются в личную жизнь

Политик рассказал, что накануне вечером разговаривал с одним из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николаем Статкевичем, передав ему свои планы. Из этого следует, что их телефоны прослушиваются спецслужбами. Соответственно, те вмешиваются не только в политическую, но и в личную жизни, говорит политик.

В заключении Некляева наиболее возмущало, что его фактически обезоружили, не позволив пользоваться карандашом.

«Просил до последнего, но безрезультатно. Это настоящее психологическое истязание», - подытожил Некляев.

Также политик сказал, что ему не дали возможности написать в прокуратуру жалобу на плохие бытовые условия в камерах изолятора.

«Якобы отремонтировали здание, а во всех камерах из кранов течет вода. Предлагал, что сам отремонтирую краны, дайте только ключ и паклю, но также отказали», - рассказал Владимир Некляев.

Заключенные благодарили за акцию против учений

Комментируя белорусско-российские маневры, Владимир Некляев сказал, что даже простые заключенные на Окрестина благодарил его за митинг протеста против учений.

«Говорили, что хорошо, что нашлись люди, которые показали, что ненужны нам те маневры», - вспомнил политик. По словам Некляева, «на Беларусь никто в Европе нападать не собирается, и это бряцанье старым железом нужно только, чтобы потрафить России».

Напомним, Владимир Некляев был осужден за участие в Акции предупреждения на Октябрьской площади в Минске 8 сентября под лозунгом «За мирную Беларусь» против военных учений «Запад-2017».