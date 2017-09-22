Минские гаишники получили новые мотоциклы BMW 3 22.09.2017, 11:52

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Обслуживание «железных коней» обойдется налогоплательщикам в круглую сумму.

Вслед за ГАИ Минской области столичная ГАИ получила новые мотоциклы. Уже сейчас стало известно, что не менее шести мотоциклов BMW F800GS класса туристический эндуро были переданы ГАИ Минска официальным дилером BMW Motorrad в Республике Беларусь автоцентром «Байернкрафт», пишет tut.by.

Напомним, около года назад МВД объявило о создании нового мотоциклетного подразделения в ГАИ города Минска. В условиях города, а также легких внедорожных условий уйти от такого мотоцикла на автомобиле будет весьма не просто.

Такие же модели стоят на вооружении в полиции и спецслужбах Германии, Великобритании, Франции, Дании, Чехии, а также, с недавнего времени в мотобате России.

— К сожалению, и сегодня есть байкеры, которые даже не собираются соблюдать ПДД. К тем, кто в плотном потоке ездит по городу на заднем колесе, тем, кто не соблюдает рядность и систематически превышает скорость, ГАИ применяет меры административного воздействия. С помощью этой мототехники легче задержать тех мотоциклистов, которые грубо и цинично игнорируют требования безопасности в городе при эксплуатации этого скоростного транспорта. Сейчас мы наблюдаем некоторое снижение аварийности с участием этой категории водителей. Да и культура вождения в последние годы заметно подросла во многом благодаря профилактической работе сотрудников ГАИ, их тесному взаимодействию с мотоклубами, — прокомментировали в ГАИ.

Добавим, что ТО для такого мотоцикла обойдется в 36 рублей. Сюда нужно добавить стоимость 3 литров масла (25 рублей за литр) и масляного фильтра (36 рублей). Расход топлива у данной модели не превышает 6 литров на 100 км.

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, минская ГАИ собирается закупить для нового подразделения 28 немецких мотоциклов. Договор об этом заключен еще 29 мая 2017 года, поставщиком выступит ООО «Белатра». Общая сумма закупки составляет 960 988 рублей. По курсу на 29 мая это более $500 тысяч, а именно $516 715.

Как заявил в интервью сайту Charter97.org подполковник милиции в запасе, оппозиционный политик Николай Козлов, комментирую закупку дорогостоящих мотоциклов:

- На мой взгляд, это можно охарактеризовать только одной фразой: «Пир во время чумы». Учитывая экономическую ситуацию в Беларуси, этот рост безработицы, эту нищету, отдавать такие деньги на мотоциклы для ГАИ – это уже чрезмерно.