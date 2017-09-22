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«Доверие бизнеса вернут новая власть и честные выборы»

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  • 22.09.2017, 11:56
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Фото: «Радыё Свабода»

«Дьявол» кроется в деталях последнего указа Лукашенко о предпринимателях.

Вчера, 21 сентября, был опубликован указ «О регулировании деятельности физических лиц» №337, подписанный два дня назад.

Как следует из официальной формулировки, указ направлен «на стимулирование деловой активности, создания условий для самозанятости граждан путем расширения перечня видов деятельности, не относящихся к предпринимательской деятельности, и максимального вовлечения трудоспособного населения в экономическую деятельность».

В соответствии с этим документом можно заниматься некоторыми видами деятельности, не регистрируясь в качестве индивидуального предпринимателя. Перечень этих видов деятельности не очень широкий.

По каждому виду приложением к указу определены размеры базовых ставок единого налога. Самые высокие установлены в столице, Минском районе и областных центрах. Несколько меньше налоги в 16 относительно крупных городов страны.

Дьявол кроется в деталях

Как полагает активист предпринимательского движения борисовчанин Виктор Горбачев, единый налог — это не единственная выплата для тех, кто выберет вид деятельности, не предусматривающий обязательную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя. Вот что он рассказал ex-Press.by:

— Шума много, мол, сейчас народ заживет и будет всплеск развития в стране бизнесе. Малого. Или очень малого. Потому как народ ломанется в налоговые заявительным принципом открывать свое дела или выводить его из тени, если оно уже существовало. Но! Тут возникает много вопросов, не получив на которые ответа, не будет этого всплеска и бума регистрации. Не будет ли этот заявительный принцип ловушкой или «болотом», войдя в которое, потом будет тяжело выходить?

Если печник, например, делает в три месяца всего лишь одну печь, платить ему надо ежемесячно? Возникает вопрос — за что, коль не работает и мало заказов?

Что будет с ФСЗН? Надо ли уплачивать взносы туда после уплаты единого налога? А взнос на сегодня составляет 90 рублей в месяц в среднем для предпринимателя. И как платить взнос, ежемесячно или только в период работы? Пока все уплачивают каждый месяц, независимо от того, работаешь ты или нет.

Будет ли самозанятость с уплатой единого налога входить в трудовой стаж? Или это так — баловство?

Если человек заявительным принципом регистрируется, то он указывает свой адрес проживания, так как у него нет офиса или помещения. Хорошо, а вот парикмахер, стригущий на дому у себя? Как только он начинает вести открыто свою деятельность, появляется проблема. А за коммунальные услуги платить как? Повышающий коэффициент будет ложиться на его жилое помещение или нет?

Много, очень много вопросов, на которые еще надо получить ответы. И если их не будет в четком и понятном виде — не будет желаемого всплеска самозанятости.

Теневой бизнес, мелкий, давно уже приспособился к существующей ситуации. И менять ее не собирается. Ибо за 15-20 лет насмотрелся, как власть относится к предпринимателям. Регулярно изменяемое законодательство раздело многих предпринимателей догола. Содрало три шкуры. Говорили одно — а на деле делали другое. Грабили. Наклоняли и оскорбляли. Ситуация общая для всех — неверие!

Образно говоря, котенок умер, и каким бы качественным молоком его сейчас не поили, его не воскресить. Такие шаги по бизнесу надо было делать давным-давно. А сейчас уже десятки тысяч предпринимателей закрылись и уехали из страны. Перевели бизнес за пределы синеокой. Обратной дороги нет. Хотя?

Возможно, при новой власти, если будут честные выборы, можно вернуть веру в поддержку бизнеса. А эти изменения — лишь попытка остановить растущую безработицу и при помощи заявительного принципа показать видимость появления новых рабочих мест. Это забота, которая опоздала на несколько десятилетий и которая уже не спасет.

Сегодня, каждый умеющий что-либо делать — надеется лишь на себя, свое руки и голову. И отдавать это в лапы властей — смерти подобно. А вообще — будем смотреть на первых смелых заявителей и делать выводы.


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