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В Орше увековечили память о евреях-земляках

  • 22.09.2017, 12:04

Новый памятник еврейским детям установлен при помощи американцев.

На еврейском кладбище в Орше - один новый памятный знак на могилах расстрелянных и замученных детей и женщин.

Новый памятник детям, убитым на территории бывшего еврейского колхоза «Красный берег», установлен при помощи граждан США, передает «Радыё Рацыя».

Памятник убитым еврейским детям, установленный в советское время.

Памятники на кладбище пострадали от времени.

Эта часть кладбища выглядит запущенной.


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