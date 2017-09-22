В Орше увековечили память о евреях-земляках
- 22.09.2017, 12:04
Новый памятник еврейским детям установлен при помощи американцев.
На еврейском кладбище в Орше - один новый памятный знак на могилах расстрелянных и замученных детей и женщин.
Новый памятник детям, убитым на территории бывшего еврейского колхоза «Красный берег», установлен при помощи граждан США, передает «Радыё Рацыя».
Памятник убитым еврейским детям, установленный в советское время.
Памятники на кладбище пострадали от времени.
Эта часть кладбища выглядит запущенной.