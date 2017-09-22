«Такая работа, что тебе постоянно должны — то 1000, то 1500» 22.09.2017, 12:06

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Дмитрий потерял бар, но не опустил руки и занялся грузоперевозками.

Однажды Дмитрия попросили перевезти комод. Он затребовал 30 рублей. В ответ прилетело недовольное сообщение: «Ты что, на Bentley его повезешь?!» Когда-то он организовывал концерты и заведовал собственным баром. Правда, времена изменились. Теперь Дима занимается грузоперевозками: помогает коллекционерам редких цветов добираться из Заславля в Минск, расправляется со строительным мусором и воюет за возврат безнала. Представители различных профессий из сервиса «Onliner. Услуги» продолжают рассказывать о своем ежедневном труде.

Трагикомичный экшен

Учился в лицее машиностроения. Окончил его по специальности «Пожарная сигнализация». Потом недолго поработал в департаменте охраны, крутил тревожные кнопки в магазинах.

Как-то коллега поехал на работу изрядно датый. Залез на лестницу, полез в щиток. Любое проникновение в систему провоцирует автоматический вызов охранной бригады. Чтобы такого не случилось, надо позвонить на пост и сказать, типа все ровно. Человек, естественно, забыл: не кондиция для хорошей памяти.

В итоге в магазин в полной боеготовности ворвалась бригада милиционеров. По ходу дела ребята не заметили лестницу и сбили ее. Пьяный монтер перепугался и всем весом рухнул сверху на готовых к бою мужчин. Получился трагикомичный экшен.

Много ада

Душа хотела искусства. Душа получила искусство.

Дмитрий стал организовывать мелкие концерты для локальных групп. Часто дело происходило в баре на Толбухина. Однажды ночью что-то замкнуло в холодильной установке — бар счастливо сгорел.

Хозяин поделился своими сомнениями: то ли восстанавливать, то ли продавать. Дима на эмоциях решил осуществить детскую мечту и стать владельцем бара. Тем более аренда была дешевая: электроэнергия забирала больше денег.

Помещение экстренно почистили, заявили дебютный концерт. За пять минут до его начала устроители заканчивали прикручивать барную стойку.

Пошла движуха.

Среда неформальная — много ада. Один из вечеров заняли зомби-вечеринкой. Для прикола вынесли на сцену сырую печенку. Мол, кто съест, тому безлимит на баре. На сцене, к всеобщему удивлению, нарисовалась девушка и под пиво спокойно все употребила.

Наскреб денег

Хорошая была жизнь. Стабильно вынимал по $3000 в месяц. Правда, потом экономике стало чуть хуже, да и у завода «Луч» сменился владелец. Договориться не вышло. Найти новое помещение — тоже.

Решил на время забить. Правда, время затянулось. Работал в такси, службах доставки, был в депрессии, а потом решил, что хватит уже.

То был переломный момент в жизни. Дмитрий по водительской работе ездил по городам Беларуси, интересовался ситуацией, вникал, думал: а чего самому этим не заняться? Тем более опыт продажи стройматериалов имелся.

Наскреб денег — не много, тысячи три. Решил покупать бус «квадратов» на десять. В хорошем состоянии такой стоил $5—7 тыс. Но тут как раз вылезло объявление о прилично подержанном, но крепком Citroen.

Были нюансы, но глобальных вопросов не возникло. Ценник — $2700. Сторговались на $2200. Удобно вести торг, когда другой стороне сильно нужны деньги.

Война за безнал

Это было два года назад. Дмитрий стал светиться — пошли заказы.

Первым позвонил человек из «Великого камня». Сказал: «Надо увезти от нас сварочный аппарат в Минск. Брали напрокат».

Долго искал нужное место. Заказчик толком не мог объяснить, куда ехать.

— Человеку надо было всего-то выйти из бытовки, два метра пройти и показать — но лень же. Я ездил кругами, а он все орал по телефону. Нашел как-то.

В старых деньгах заработал 400 тыс. или 450 тыс. безналом, который, правда, пришлось долго выбивать.

Безнал — характерная особенность многих бизнесов. Война за него — тоже.

— Первую неделю никто не поднимал трубку. Потом я поехал на контору, для которой забирал сварочный аппарат, попросил директора. Тот сказал: «Ой, а я не знал». Типа простите. Бухгалтер деньги все-таки перевела. В принципе, так всегда делается. Но это часть работы, пусть и не самая любимая.

Смысл судиться

Правила жизни белорусского грузоперевозчика: отсрочка — это нормально только в том случае, когда есть гарантия возврата денег.

— Мы заключаем договор, по которому оплата осуществляется в течение трех дней. А если нет, приходится выбивать. Все только на личном общении. Смысл судиться как бы есть, но я стараюсь договариваться.

На данный момент клиенты Дмитрия «торчат» ему 1500. Рублей.

— С учетом семьи для меня это немалые деньги. С новыми клиентами стараюсь работать по предоплате. За город без предоплаты вообще не еду. Согласишься — процентов 95, что «кинут». В последнее время вообще ужас пошел. Все звонят и хотят работать без предоплаты. Хотя перевозчики стараются сразу брать 100%.

Для проверенных клиентов Дмитрий соглашается на 30%. С постоянных вообще ничего не берет.

Мучил отходняк

Дмитрий возит более-менее все и часто помогает с переездами. Естественно, сталкивается с грузчиками. И особого восторга не испытывает.

— Да, есть проверенные люди. Часто сам помогаю в переноске. А работать с людьми из интернета, даже по договору подряда, принципиально не хочется. Очень много подставляли. Они же ответственности не несут. Все претензии прилетают мне.

Как-то позвал ребят. За два часа — по 15 рублей каждому. Вроде договорились. Хлопцы все два часа ныли. Диме было стыдно перед клиентом: «Ну ты ж не в офис пришел работать! Чего жаловаться?» Потом молодые люди сказали: «Слушай, давай не 15, а 25…»

А однажды явились пьяные люди.

Новострой на Дзержинского. Требовалось вынести строительный мусор — 35—40 мешков. Один приехал после вчерашнего. Человека явно мучил отходняк, он начинал злиться. Второй уже «полечился», о чем свидетельствовал характерный выхлоп. Стоял и блаженно шатался на ветру.

Дима развернул обоих. Пришлось звонить другу. В итоге перетаскали все на пару.

— В среднем по городу грузчик стоит 5—7 рублей в час. Но сейчас фирмы нанимают кучу исполнителей и дают им по 3—4 рубля.

Минус солярка

В Citroen 11 «кубов» пространства. Если забить его без грузчиков, Дима поставит ценник в 30 рублей за два часа.

— Это рыночная цена. Если люди переберут минут 15—20, я ничего не скажу. Если будет серьезный перебор, то плюс 15 рублей за час. Если поедем за город, то тариф — 40—45 копеек за километр. Допустим, Молодечно — это в районе 90 рублей минус солярка и налоги. То есть чистыми выйдет где-то 50 рублей. Но это только на меня. Машина с данной суммы вообще ничего не зарабатывает.

Машина, к слову, 1997 года выпуска. В нее уже вложено $1500.

— Вот сегодня у меня три поездки: два Минска, один Молодечно. Дома буду ближе к ночи. Заработаю в районе 140 рублей чистыми. Но это день хороший. Совсем недавно за две недели сделал только две поездки.

Откладывать у Димы не выходит. Есть семья — жена и ребенок. Есть машина — обслуживание и ремонт.

— Примерный доход с учетом 5% налога с каждой сделки — $500. В хороший месяц можно получить больше, но надо много работать. Плюс безнал приходит с задержкой. Жировать не получается. Жировал бы — не ездил бы на старом Citroen.

Условные глазированные сырки

Дмитрий говорит, что рынок насыщенный.

— Если человек на вашем сайте размещает объявление в духе, мол, нужно что-то куда-то перевезти, то через час у него уже 10—15 отзывов.

Хотя порой происходит странное.

— Однажды позвонил клиент, а я занят был. Ну, взялся найти ему «перевоза». Не вру, человек 50 обзвонил. Надо было привезти груз из Малиновки на Уручье по кольцу. Заказчик давал 35 рублей. Это максимум час работы. Никто не согласился, все ставили 40—50 рублей. Но при этом по городу только и разговоров: нет работы, нет работы, нет работы…

Конкуренция опускает ценник. Правда, есть залетные командированные ребята.

— Человек работает на госконтору или частника. Ему выписывают документы, чтобы завез условные глазированные сырки в условный Слуцк. Назад он гонит пустым. Ну, должен гнать пустым. Правда, человеку охота заработать. Вот и выставляет перевозку стоимостью 35 рублей за каких-нибудь 15. Ему же не надо обслуживать машину, за соляру платить тоже не надо. Подхалтурил — ему хорошо, всем остальным плохо.

Еще одно правило жизни

Перевозчика заботит собственное позиционирование. Дима говорит, что следит за своими и чужими отзывами. И судя по ним, качественные услуги оказывает только 10% перевозчиков.

— Люди выставляют низкую цену и выигрывают заказ. Но дешевое не бывает хорошим. Из главных «косяков» — опоздания, а еще резкое повышение цены. Человек сделал работу, а потом требует не 35, а 45 рублей. Хуже всего, когда есть посредник. Кол-центр дает заказ «перевозу». Они собой довольны. Но в результате кол-центр забирает процент от стоимости работы, перевозчик зачастую требует бо́льшую плату за услугу по факту — ответственности как бы никто не несет, а клиент начинает критиковать скопом всех «перевозов», что сильно бьет по имиджу.

Еще одно правило жизни: подставлять людей за небольшие деньги — это какая-то ерунда. Да и в бизнесе успеха не будет.

Планов на жизнь хватает. Хочу закончить кузовные работы на Citroen. Думаю купить вторую машину, нанять человека, чтобы успевать закрывать все заказы. Надо же развиваться.