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Витольд Ващиковский: Скоро Польша полностью освободится от российского газа

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  • 22.09.2017, 12:14
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Витольд Ващиковский
Фото: EPA

После 2022 года Польша не должна продлевать газовый контракт с Россией.

После 2022 года Польша хочет стать полностью независимой от российского природного газа. Такое заявление сделал в завершение своего визита в США министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, сообщает «Радио Польша».

По его словам, Варшава может не продлить контракт с Россией, подписанный бывшим министром экономики Вальдемаром Павляком в 2010 году:

«Мы стремимся к тому, чтобы к 2022 году иметь возможность импортировать газ из других, политически безопасных источников, которые позволят нам избежать политически мотивированных действий России, имевших место, например, в отношении Украины или Беларуси. Ожидается, что будет расширен терминал сжиженного газа в Свиноуйсьце, а также будет продвигаться проект Baltic Pipe».

По мнению главы МИД Польши, польское правительство в состоянии соблюсти все сроки, связанные с отказом Польши от российских газовых поставок.


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