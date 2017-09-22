Видеофакт: Могилевчанка радуется пожару и делает на его фоне селфи 3 22.09.2017, 12:25

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Девушка из Могилева, возможно, и не слышала об императоре Нероне, но практически повторила его поведение.

Еще летом на улице Лазаренко в Могилеве загорелся старый дом. Пожар был сильный, бороться с костром пришлось несколько часов.

Но не все восприняли это как трагедию. На днях в сети появилось видео с событиями того дня, на котором девушка с парнем увлекаются костром, смеются и спешат сделать на таком «эффектном фоне» видео и селфи.

«Ты снимаешь? Это пожар! Офигеть! Это капец! У меня нет слов – одни эмоции», - говорит девушка во время селфи и заливисто смеется.

Напомним, что по свидетельству многих римских историков, например, Гая Светония Транквилла, император Нерон приказал поджечь Рим (по другой версии – просто воспользовался пожаром Рима), чтобы вдохновиться и написать поэму о гибели Трои.