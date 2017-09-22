В Гродно чиновники заставили пенсионера дважды оплатить «коммуналку» 22.09.2017, 12:34

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Коммунальщики высчитали долг у пенсионера, а теперь сами ему должны.

Каждый девятый собственник квартиры не платит за коммунальные услуги. А пенсионер Иван Иванович долг по квартплате погасил… дважды, но вернуть «лишние» деньги не может уже почти полгода, пишет vgr.by.

Недосчитался 67 рублей

Квартира на Тавлая, 42 была оформлена на старшего сына. Сын потерял работу и несколько месяцев не платил за «коммуналку». Образовался долг — более 190 рублей. Всю сумму семья погасила, а через несколько дней квартиру разменяли. Сейчас там живут новые хозяева.

Каково же было удивление Ивана Ивановича, когда спустя несколько дней после обмена квартиры он пришeл за пенсией, а ему вместо положенных 280 рублей выдали на 67 рублей меньше. Оказалось, уже погашенную сумму коммунальной задолженности снова удержали. Куда ни обращался пенсионер, дошeл до управления юстиции облисполкома, но до сих пор не может вернуть переплаченные деньги.

— Все соглашаются, что была допущена ошибка, но ничего сделать не могут. Судебный исполнитель, который взыскивал сумму, уволен. В КУДП «ЕИРКЦ» говорят, что деньги ушли поставщикам услуг, теперь нужно обращаться в разные коммунальные службы. Но ошибка не моя, я даже не собственник квартиры, уведомлений о принудительном исполнении не получал, как мне вернуть деньги? — сетует пенсионер.

Нет отзыва — долг всe равно удержат

Как выяснилось, сумму повторно высчитали, потому что сам Иван Иванович, его сын, специалисты ЕИРКЦ не сообщили судебному исполнителю, что задолженность уже погашена. Как следует из ответа Главного управления юстиции облисполкома, «из КУДП «Единый информационный расчeтно-кассовый центр» отзыв в отношении исполнительного документа в связи с полным исполнением обязательства не поступал». А раз нет отзыва — долг всe равно удерживается.

— Исполнение может быть остановлено, если человек погасил долг, но сообщил об этом судебному исполнителю. Это может сделать либо сам должник, либо взыскатель (в данном случае ЕИРКЦ) в срок один день после погашения задолженности. Чтобы вернуть деньги, гродненцу нужно обращаться в организацию, на счёт которой они поступили, — пояснила начальник отдела принудительного исполнения Ленинского района города Гродно Светлана Болкунова.

Собирать деньги придeтся по крупицам

В ЕИРКЦ объяснили: следить за всеми лицевыми счетами, которых по городу более 70 тысяч, невозможно. Все должники получают уведомления о том, что нужно оплатить долг. На это обычно даeтся около десяти дней. Не оплатил — составят исполнительный документ, заверят у нотариуса и направят в отдел принудительного исполнения. Там уже решается, откуда удержать долг — например, из заработной платы или пенсии, как было у Ивана Ивановича. Из трeх прописанных в квартире пенсионер оказался самым платeжеспособным: старший сын нигде не работал, а младший уехал за границу.

— Деньги мы могли вернуть в счeт будущих платежей, но пенсионер больше там не живёт. Теперь ему нужно обратиться с заявлениями к поставщикам услуг, а это четыре организации — УЖРЭП Ленинского района, городское ЖКХ, спецавтохозяйство, Белгосстрах, — объяснила ведущий юрисконсульт отдела правовой и кадровой работы КУДП «ЕИРКЦ» Оксана Хоха.

По подсчeтам Ивана Ивановича, городское ЖКХ ему должно 6,23 рубля, УЖРЭП Ленинского района — 36,15 рубля, спецавтохозяйство — 3,71 рубля, Белгосстрах — 2,23 рубля. В общей сложности — 48,32. Остальные 19,19 рубля вернуть не получится, так как по закону в случае принудительного совершения действий по имущественным взысканиям должник сам оплачивает принудительный сбор. К слову, пока только страховая компания вернула пенсионеру «лишние» деньги.

Каждый девятый не платит за коммуналку

По информации КУДП «ЕИРКЦ», на 1 августа в Гродно зарегистрировано почти 73 000 лицевых счетов в домах, которые обслуживают УЖРЭП. Из них около 8000 — должники по «коммуналке». Общая сумма долга — более 2 миллионов рублей (более миллиона долларов). По закону, семья, которая живёт в собственной или социальной квартире и не платит за коммунальные услуги шесть и более месяцев, может быть выселена. Для тех, кто снимает государственное жильё, срок и того меньше — два месяца.