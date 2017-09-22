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«Как здорово, что вы есть!»

  • 22.09.2017, 13:46
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Михалок получил благодарственное письмо от администрации дома-интерната.

Администрация минского дома-интерната для пенсионеров и инвалидов выразила «искреннюю признательность и сердечную благодарность» Сергею Михалку и его группы Brutto за «систематическое оказание спонсорской помощи на укрепление материально-технической базы государственного учреждения».

Это следует из письма с подписью директора дома-интерната Веры Лейковской, которое музыкант получил накануне, передает «Радыё Свабода».

«В интернате проживает 394 человека, в том числе участники и ветераны войны, работники тыла, узники концлагерей, воины-интернационалисты, инвалиды с детства и другие категории граждан, которые заслуживают особого внимания и заботы, - написала госпожа Лейковская. - На помощь, которую мы от вас получаем, открываются новые отделения, создаются кабинеты для реабилитации».

Глава дому-интернату отмечает, что в нелегкое время, когда все больше и больше людей нуждаются в материальной помощи, трудно найти человека, способного воспринимать чужие проблемы как свои.

«Как здорово, что вы есть! - подытоживает директор. - великодушие, доброта и отзывчивость делает лучшим жизнь тех, кто у нас проживает.

Пусть доброта и щедрость вернутся к вам сторицей! ».

Администрация дома-интерната пожелала коллективу Михалку интересных задумок и их успешного осуществления, ярких значимых событий и личного счастья каждому участнику популярной группы.

Продолжительное время творчество Сергея Михалка былао запрещено в Беларуси, причиной стали его резкие высказывания в адрес высшего руководства страны. Музыку даже грозила уголовная ответственность.

В прошлом году запрет на концертную деятельность BRUTTO и клубный проект «Ляпис-98» была снята, они регулярно выступают в Минске и других городах Беларуси. Сергей Михалок с семьей постоянно живет в Киеве.


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