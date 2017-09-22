Америка открывает «Рашагейт» 1 22.09.2017, 13:57

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В США не стихает интерес к «российской теме».

Речь идет о вмешательстве Кремля в ход американских выборов (так утверждают спецслужбы, ссылаясь на секретные данные) и связях людей из окружения Трампа с Россией. На эту тему выступил даже известный голливудский актер Морган Фриман, пишет «Новая газета».

Только факты

Специальный прокурор Р. Мюллер собирается предъявить официальное обвинение бывшему начальнику предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту. Кандидат на пост посла США в Москве Джон Хантсман на слушаниях в сенатском комитете заявил, что у него нет сомнений в том, что Россия вмешалась в американские выборы, и он в качестве посланника своей страны будет «решительно противостоять подобным действиям». Вдобавок Сенат, утверждая оборонный бюджет в 700 млрд долларов, выделил 500 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности, в том числе — оружием. 100 млн — балканским государствам на помощь «в сдерживании российской агрессии».

Новая роль Моргана Фримана

В голливудских фильмах он несколько раз играл роли Всевышнего и президента США. Теперь в видеоролике общественной организации «Комитет по расследованиям в отношении России» Морган Фриман заявляет, что «Америка была атакована Россией» и находится в состоянии войны. В очередной раз американцам напоминают о скоординированной российскими властями деятельности хакеров и разведслужб, их вмешательстве в ход выборов. Доказательства вмешательства Кремля в выборы широкой общественности не были представлены, но с ними разведслужбы США ознакомили членов конгресса, принимавших закон о новых санкциях в отношении России. Материалы разведки предоставлялись в соответствии с уровнем допуска законодателей к секретным материалам.

На сайте Комитета собрана практически вся открытая информация о предполагаемых связях команды Трампа с российскими политиками и бизнесменами, данные о предполагаемых «посредниках» — Наталье Весельницкой, Ринате Ахметшине и др., а также об участниках переговоров с обеих сторон и заинтересованных лицах; сообщения о ходе парламентских расследований и работе команды спецпрокурора Р. Мюллера, новости и видеоархив по теме.

Морган Фриман в рекламном ролике новой организации призывает Дональда Трампа выступить с обращением к нации, официально объявить о кибератаках со стороны России и о начале полномасштабного расследования российского вмешательства в выборы. «Представьте себе сценарий, в котором бывший офицер КГБ, раздраженный развалом своей страны, планирует месть. Воспользовавшись хаосом в постсоветской России, он поднялся по служебной лестнице и стал президентом. Он установил авторитарный режим и обратил свой взор на заклятого врага. И как настоящий шпион из КГБ, каким он является, тайно использовал кибероружие для атаки на демократические страны во всем мире. Используя социальные сети для распространения пропаганды и дезинформации, он убеждал людей, проживающих в этих странах, что нельзя доверять собственным СМИ, демократическим процессам и даже соседям. И он победил. Владимир Путин так зовут этого шпиона. И это вовсе не сценарий фильма», — убеждает Фриман американцев.

Пожалуй, впервые обвинения в адрес России прозвучали на популярно-бытовом уровне, чтобы всякая домохозяйка, фермер или ковбой поняли — это реальная угроза. Заявления политиков, тем более политологов, интересны обычно только узкой группе людей. Популярный актер эффективнее и эффектнее донесет послание массам. Собственно, это и подтверждает создатель Комитета режиссер Роб Райнер: Фримана позвали поучаствовать в проекте «из-за весомости его голоса». Он играл Всевышнего, напоминает режиссер, в ролике звучит «голос Бога».

В консультативный Комитет, помимо убежденного либерала Райнера, агитировавшего на выборах за Хиллари Клинтон, вошел Макс Бут — неоконсерваторный историк и публицист. Бут родился в Москве, но вырос в Лос-Анджелесе, его родители эмигрировали в США. В руководство организации также вошел бывший директор национальной разведки США Джеймс Клэппер. А представлял новую организацию американским СМИ бывший спичрайтер и помощник президента Буша-мл. Дэвид Фрум, в свое время придумавший термин «ось зла» (в 2002 году это были Иран, Ирак и КНДР, нас тогда там не было). Получился неожиданный сплав: известный кинорежиссер, бывший глава разведки, историк и популярный радиоведущий. «Когда речь идет об атаке на нашу страну, для меня не важно, что мы сидим рядом. Речь идет об Америке и все мы — патриоты», — заявил изданию The Daily Beast режиссер, снявший такие фильмы, как «Волк с Уолл-стрит» (с Ди Каприо), «Неспящие в Сиэттле» (с Томом Хэнксом), «Несколько хороших парней» (с Николсоном, Крузом и Деми Мур).

Голливуд вновь заинтересовался российской тематикой. Как пишет издание The Hollywood Reporter, из новых фильмов «Красный воробей» и «Курск» при монтаже были вырезаны сцены с участием персонажа, изображавшего российского президента. По версии журналистов, создатели в последний момент испугались масштабной хакерской атаки, подобно той, которая была осуществлена на студии Sony после фильма «Интервью», в котором был сатирически изображен лидер Северной Кореи. Актриса Дженнифер Лоуренс, снявшаяся в роли российской шпионки в «Красном воробье», на пресс-конференции в Лондоне отказалась общаться с российскими журналистами — по «политическим мотивам».

Иностранные агенты «в тылу врага»

После нескольких лет полного бездействия российские СМИ в США попали под пристальное внимание американских чиновников и законодателей. Сенатор Марк Уорнер — член комитета по разведке, требует объяснений от интернет-ресурса Facebook, где были опубликованы рекламные посты о некоторых мероприятиях, связанных с предвыборной кампанией в Америке. Интернет-ресурс заблокировал эти страницы и не раскрывает их содержания. По данным The New York Times, одна из реклам была посвящена антииммигрантскому митингу в штате Айдахо в августе 2016 года, организованному группой Secured Borders, которую обвиняют в связях с Россией. Facebook, крупнейшая в мире социальная сеть, заявила о выявлении операции, в рамках которой на сайте размещались тысячи рекламных постов на такие острые темы, как иммиграция, расовые вопросы и права ЛГБТ. Это происходило в течение двух лет, вплоть до мая 2017 года. Предполагается, что за публикациями стоит Россия. Сенатор Уорнер требует продолжения расследования: кто, когда, как и за сколько.

Три конгрессмена-демократа, Фрэнк Паллон, Анна Эсью и Майк Дойл, обратились в Федеральную комиссию по массовым коммуникациям с требованием провести расследование деятельности радио «Спутник» и интернет-сайта одноименного агентства. Конгрессмены считают, что их деятельность направлена на подрыв американской политики.

Министерство юстиции США направило письмо компании, которая обслуживает телеканал RT America, с требованием зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Этот закон (FARA) был принят в США в 1938 году, чтобы поставить заслон распространению гитлеровской пропаганды. С тех пор он обязывает регистрироваться в качестве иностранных агентов организации, официально работающие на территории США в интересах зарубежных государств.

Интернет-издание Yahoo News сообщило, что сотрудники ФБР 1 сентября встретились с бывшим корреспондентом агентства «Спутник» при Белом доме, чтобы выяснить, насколько это издание можно считать «рупором» российского правительства и не нарушен ли закон о регистрации иностранных агентов. ФБР изъяло флешку со служебной перепиской и внутренними документами — тысячи страниц материалов, которые в будущем могут быть представлены прокурору.

Речь не идет о закрытии вещания RT в США. Вещает и радио «Спутник», как пишут конгрессмены в письме в комиссию по связи, «достаточно в Вашингтоне включить волну на частоте 105,5 FM, чтобы услышать, как российское правительство пытается влиять на политику США».