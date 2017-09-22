Сергей Балыкин: Белорусы не побегут легализовывать свою деятельность 9 22.09.2017, 13:59

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Сергей Балыкин

Лукашенковский указ о предпринимателях оставляет двоякое впечатление.

Таким мнением с "Ежедневником" поделился глава Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин.

По его мнению, с одной стороны указ расширяет возможности для самозанятости белорусских граждан, но в тоже время заставляет задуматься об избыточном регулировании предпринимательской деятельности в нашей стране.

Как отмечает Сергей Балыкин, к несомненным достоинствам этого документа относится возможность осуществлять довольно большое количество видов деятельности без регистрации в качестве ИП. Это позволит самозанятым избежать бюрократических издержек, связанных с ведением предпринимательской деятельности.

"Но вместе с тем указ показывает всю противоречивость подходов нашего государства к регулированию малого бизнеса. Авторы декрета невольно признают избыточность государственного давления на предпринимателей, но почему-то решили ослаблять такое давление точечно, для отдельных видов деятельности. Хотя, на мой взгляд логичнее было бы упростить жизнь всем мелким предпринимателям, независимо от рода их занятий.

Кроме того, я сомневаюсь, что белорусские граждане с большим энтузиазмом воспримут нововведение и бросятся легализовать свою деятельность. Никаких особых преимуществ легальный статус самозанятым не дает, а уплачивать налоги белорусские граждане не любят", - считает глава ассоциации.

На его взгляд, если уж государство пошло по пути исключений из общих правил ведения бизнеса, рациональным решением стало бы установление ставки налога в размере одной базовой величины в год по аналогии со сбором при осуществлении ремесленной деятельности или агроэкотуризма.

Такой подход позволил бы приучить белорусов уплачивать налоги с доходов от самозанятости и легализовал бы их деятельность.