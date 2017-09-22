Как Сергей Гуренко становится идеальным тренером для минского «Динамо» 3 22.09.2017, 14:13

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Сергей Гуренко

Фото: dinamo-minsk.by

Не кажется ли вам, что нынешний успех минского «Динамо» — тренерский?

Майская перестановка на тренерском мостике "Динамо" — удачное и своевременное решение Юрия Чижа. Своевременность — в том, что Сергей Гуренко возглавил "Динамо" уже после 5-го тура при отставании от БАТЭ всего в два очка. Удача — в тренерских и личных качествах нового рулевого. Гуренко, как и предшественник, является приверженцем тактической схемы с тремя центральными защитниками и уже имеет опыт управления амбициозной командой. К тому же сменивший Сергея Боровского тренер был из структуры клуба, хорошо знал потенциал имеющихся футболистов и мог диагностировать проблемы гораздо быстрее человека со стороны. Поэтому болезненной перестройки с сопутствующими турнирными потерями не случилось. Наоборот, "Динамо" c новым рулевым превратило "минус два" от БАТЭ в комфортные "плюс четыре". И с оптимизмом подходит к ближайшим схваткам с конкурентами, пишет Александр Ровба pressball.by.

Что поменял Гуренко

Старт сезона для "бело-синих" не задался — вылет из Кубка, два поражения в чемпионате. Большего всего угнетала безыдейная игра в атаке с минимумом моментов. Даже с учетом первого бодрого матча с Гуренко на бровке против "Минска" (25 ударов, 10 в створ), к 7-му туру картина была печальная.

"Шансы команд" – сумма всех ударов по воротам. Команды, побеждающие с убедительной статистикой, сохраняют хорошие шансы продолжить победный путь. На тот момент "Динамо" попросту не имело должного для фаворита перевеса над соперниками по числу и качеству угроз чужим воротам.

В качестве основной тактической схемы Сергей Боровский использовал 3-5-2 в атаке и 5-3-2 в обороне. С целью улучшения атакующих действий Сергей Гуренко внес одно существенное изменение в игровую формацию:"Динамо" стало играть 3-4-3 при владении мячом и 5-2-3 без мяча.

Добавив одного игрока с явными атакующими функциями впереди, Гуренко добился своего. Команда заиграла веселее и начала создавать моменты. У длинных забросов Нойока появилось больше адресатов, выросли шансы удачно сыграть на подборе. Кроме того, тройка форвардов обеспечивает прессинг и создает проблемы соперникам при начале их наступления.

Вторым важным нюансом стало изменение функций фланговых игроков, закрывающих всю бровку. Гуренко требует от них большего участия в атаке и пробует на этих позициях полузащитников Быкова и Яроцкого.

Показательна в этом плане игра против "Городеи", когда за 15 минут до конца Гуренко двойной заменой освежил фланги, а вышедшие на поле Яроцкий и Бегунов отдали по голевому пасу. Нечто подобное при не устраивающем счете делал Карло Анчелотти времен "Милана".

Чтобы эти изменения заработали, потребовалось около трех месяцев. "Динамо" нашло баланс между атакой и обороной: забросы Нойока на форварда Сароку разнообразили подачи с флангов. При этом защита сохранила надежность.

В итоге, столичный клуб выиграл 7 матчей подряд в начале второго круга, а после каждого из них Гуренко, не кривя душой, произносил стандартное: "Мы заслужили три очка. Создали много моментов и ничего не позволили сопернику у своих ворот". Подтверждает прогресс команды и статистика.

Как видим, "Динамо" в сравнении с первым кругом бьет по воротам примерно на 20 процентов чаще, а число ударов в створ выросло почти в два раза. Превосходство над оппонентами по обоим показателям — трехкратное! Новое качество атакующих действий конвертировалось в солидную результативность и победы.

Этот локальный успех из семи викторий кряду во многом стал возможен благодаря тренерскому навыку Сергея Гуренко влиять на исход поединка посредством замен. В четырех матчах второго круга поднятые из резерва игроки напрямую своими голами и пасами помогали "Динамо" дожимать соперников после 65-й минуты.

Гуренко — тренер-мотиватор. И это хорошо

Когда Диего Симеоне кричит, машет руками, прыгает и танцует возле бровки — это воспринимается нормально. Энергичность коуча "матрасников" — один из факторов, которые положительно влияют на игру команды даже в противостояниях с более богатыми топ-клубами. Почему же в Беларуси многие пытаются выставить эмоциональность Сергея Гуренко в неприглядном свете? И какой тренер нам нужен? Молчаливый тактик, хладнокровно расставляющий на поле игроков и дозирующий для них нагрузку в играх и на тренировках?

Характер и харизма тренера передаются команде. СВГ может взбодрить игроков перед вроде бы рядовой встречей с "Нафтаном" и не дать им скучать по ходу матча. Сейчас тренер — наглядный образец для футболистов "Динамо": как благодаря пахоте на футбольном поле, заряженности на игру, неуступчивости и самоотдаче пройти путь от гродненского "Немана" до итальянской "Ромы". И филонить подопечным он не позволит.

Воспитательные методы Гуренко показательны на примере Хлебаса. После матча в Новополоцке наставник "бело-синих" в тактичной и обстоятельной форме объяснил проблемы форварда в адаптации: из-за плотного графика команда проводит в основном восстановительные и подводящие к играм тренировки, на которых некогда наигрывать новичка.

Во время паузы на матчи сборных времени было больше, но украинский легионер оказался недостаточно усерден на тренировках. В итоге его игровое время сократилось, а в недавнем матче с "Гомелем" он даже стал главным героем обратной замены. В прошлом туре Хлебас получил шанс во втором тайме и забил победный гол в ворота "Минска".

"Динамо" в этом чемпионате умеет ждать, терпеть и дожимать соперника в концовке игры. Регулярно побеждать команды второго эшелона и аутсайдеров. Против нижней "восьмерки" минчане набрали больше всех очков.

Всем очевидно — Гуренко выжимает максимум из имеющихся футболистов. В условиях качественной, но весьма скромной трансферной политики клуба, именно тренерский фактор становится весомым козырем для "Динамо".

Ближайшие матчи против брестского "Динамо", БАТЭ и "Шахтера" дадут нам новую пищу для размышлений. Ситуация в этом году проста и справедлива — судьбу чемпионата решат личные встречи топ-клубов. И за столь высокую значимость этих встреч, а также за нынешнее, осеннее, лидерство перед тренером "Динамо" уже можно снять шляпу.

Или это еще не максимум?..