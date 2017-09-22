Рудый написал книгу о том, как «раскодировать» белоруса 4 22.09.2017, 14:27

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Автор «Финансовой диеты» пытается объяснить, почему в Беларуси не работают рациональные экономические стимулы.

Экс-помощник Лукашенко, посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый в своем аккаунте в твиттере анонсировал выход своей второй книги. Книга «Потому что так решили мы: поведенческая экономика Беларуси и ее раскодирование» должна появиться в продаже в ноябре-декабре.

«Эта книга о белорусах. Как особенности их мышления и поведения влияют на экономику? Как их изменить? Как раскодировать белорусскую экономику и вывести ее на траекторию роста? Ответы на эти вопросы дает это междисциплинарное исследование поведенческой экономики Беларуси», — говорится в аннотации.

СКОРО: продолжение следует... Готовится монография "Потому что так решили мы": поведенческая экономика Беларуси и ее раскодирование. pic.twitter.com/lHnAfFrLT0 — Кирилл Рудый (@kvrudy) 22 сентября 2017 г.

«Без раскодирования «Финансовая диета» ведет к денежному голоду и не спасает от стагнации экономики. Почему в белорусской экономике не срабатывают рациональные финансовые стимулы?» — отмечает автор.

— «Потому что так решили мы» — ответ и ответственность белорусов. Под влиянием информационно-культурной среды у них складываются такие черты, как двоемыслие, ориентация на советское прошлое, патернализм и другие, влияющие на экономику. Раскодирование возможно путем диалога, внедрения универсальных международных ценностей (например, с помощью иностранных инвесторов), институционализации, просветительного патернализма, общественного подталкивания и так далее. Это сформирует у белорусов новые черты, такие как определенность, открытость, плюрализм и другие, общее самосознание, чувство независимости, ответственности и выведет на траекторию устойчивого экономического роста.

После громкого успеха первой книги Рудого, «Финансовой диеты», жанр экономического нон-фикшен стал весьма популярным в Беларуси, спровоцировав ряд дискуссий о будущем страны и структурных реформах в ключевых отраслях. Книга вышла также на английском.