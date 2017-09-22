закрыть
22 сентября 2017, пятница, 17:20
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Надежда Котковец возвращается?

16
  • 22.09.2017, 14:51
  • 5,491
Надежда Котковец
Фото: belgazeta.by

В коридорах власти пошел слух о возвращении «городецкой леди».

Причем не исключено, что именно в ту структуру, из которой ушла. Но в другое кресло – повыше.

Напомним, что 8 сентября заместителя управляющего делами Надежду Котковец президентским указом освободили от должности. О причинах, по которым Надежда Николаевна покинула свое кресло, ничего не сообщалось, пишет belaruspartisan.org.

Сегодня те, кто имеет отношение к Управлению делами президента, ждут возвращения Надежды Котковец – уже в качестве нового управляющего делами Лукашенко. Будет ли подписан указ об освобождении небезызвестного Виктора Шеймана, и с какой формулировкой его освободят от должности – видимо, станет известно уже в ближайшее время.

Стоит заметить, что были случаи, когда Виктора Шеймана снимали с высоких должностей, и казалось, что за этой отставкой последует как минимум громкое продолжение. Так было, например, в 2000 году, когда Шеймана сняли с должности госсекретаря Совета Безопасности. Накануне тогда своих должностей лишились глава КГБ Мацкевич и генпрокурор Божелко. Но… 

Через несколько дней Шеймана назначили генеральным прокурором страны.

Поэтому если Шейман в ближайшее время и освободит кресло Управляющего делами президента, то вряд ли он останется без работы…

К слову, Надежда Котковец – не единственная известная чиновница, кого людская молва прочит на место Шеймана. Не исключено, что во власть могут вернуться и некоторые другие заметные персоны из бывшего ближайшего окружения главы государства…


Мнение

Серая зона
Серая зона Ирина Халип
Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников
Не психовать!
Не психовать! Андрей Макаревич
Хватит равняться на Москву
Хватит равняться на Москву Настя Рогатко


Интервью

Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!