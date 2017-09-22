Надежда Котковец возвращается? 16 22.09.2017, 14:51

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Надежда Котковец

Фото: belgazeta.by

В коридорах власти пошел слух о возвращении «городецкой леди».

Причем не исключено, что именно в ту структуру, из которой ушла. Но в другое кресло – повыше.

Напомним, что 8 сентября заместителя управляющего делами Надежду Котковец президентским указом освободили от должности. О причинах, по которым Надежда Николаевна покинула свое кресло, ничего не сообщалось, пишет belaruspartisan.org.

Сегодня те, кто имеет отношение к Управлению делами президента, ждут возвращения Надежды Котковец – уже в качестве нового управляющего делами Лукашенко. Будет ли подписан указ об освобождении небезызвестного Виктора Шеймана, и с какой формулировкой его освободят от должности – видимо, станет известно уже в ближайшее время.

Стоит заметить, что были случаи, когда Виктора Шеймана снимали с высоких должностей, и казалось, что за этой отставкой последует как минимум громкое продолжение. Так было, например, в 2000 году, когда Шеймана сняли с должности госсекретаря Совета Безопасности. Накануне тогда своих должностей лишились глава КГБ Мацкевич и генпрокурор Божелко. Но…

Через несколько дней Шеймана назначили генеральным прокурором страны.

Поэтому если Шейман в ближайшее время и освободит кресло Управляющего делами президента, то вряд ли он останется без работы…

К слову, Надежда Котковец – не единственная известная чиновница, кого людская молва прочит на место Шеймана. Не исключено, что во власть могут вернуться и некоторые другие заметные персоны из бывшего ближайшего окружения главы государства…