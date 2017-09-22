Путин подготовил «суперплан» по Донбассу 22.09.2017, 14:56

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Инструкции уже разосланы марионеткам на местах.

Кремль готовит запасной вариант, если миротворческая миссия ООН на Донбассе будет назначена по украинскому сценарию. Президент РФ Владимир Путин уже дал установки главарю ДНР Александру Захарченко: что делать в случае, если "голубые каски" зайдут на оккупированные Россией территории Украины. Об этом в интервью "Апострофу" рассказал руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

- Появилась информация, что Александр Захарченко посетил Кремль, якобы ездил он на концерт Кобзона, но СМИ писали, что на самом деле главарь так называемой ДНР поехал получать новые инструкции от Путина. Вы с чем связываете его визит в Москву?

- Во-первых, еще летом мы фиксировали несколько тренировок, которые проходили, в том числе, и в Донецке, когда они тренировались протестовать против введения миротворцев на Донбасс и так далее.

Я думаю, что тут сейчас начнутся интересные детали. Дело в том, что тот вариант миссии, который предлагает Путин (вип-охрана для миссии ОБСЕ) – абсолютно неприемлем. Он никак не влияет на деэскалацию конфликта, поскольку в этом случае миротворцы имеют право вмешиваться, если только будет физическое нападение на наблюдателей из ОБСЕ. Но, извините, это нонсенс.

Первое – миссия ОБСЕ по своим функциям, задачам и мандату вообще не имеет права вмешиваться в ситуацию, на что нацелены миротворческие миссии. Единственная их функция – это мониторинг, наблюдение. Они не могут заставить выполнять пункты Минских соглашений, заставлять боевиков отводить вооружения. Миссия ОБСЕ – наблюдать, фиксировать и сообщать. Соответственно, в этом формате миротворческая миссия никак не влияет на ситуацию и в ней вообще нет никакого смысла. А безопасность миссии ОБСЕ можно повысить инструментами самой ОБСЕ, для этого необязательно вводить "голубые каски".

А второе – своим предложением Путин вводит какое-то ноу-хау в миротворческие операции. Я сам неоднократно был в миротворческих миссиях и не припомню такого. Есть пять основных видов миротворческих операций, но обеспечение мониторинга – я такого не припомню. Здесь Путин изобрел что-то новое. Но с точки зрения Украины, с точки зрения европейских союзников и с точки зрения самого международного права и понятия миротворческих операций в понимании ООН Москва занимается откровенной ерундой. Да, они придумали суперплан, как нивелировать миротворческую операцию, но этот план ни в какие ворота не лезет.

Соответственно, Москва готова к тому, что если ей придется идти на уступки и будет другой вариант миротворческой операции, то они задействуют запасной вариант. Они готовы пойти по пути, по которому шли в 2014 году – изображение гражданского неповиновения. Но если в 2014 году Путину для этого приходилось таскать автобусами титушек (помните, было такое понятие "туристы Путина"), которые изображали массовку во время захвата административных зданий, то сейчас гораздо проще. Сейчас боевики ЛНР, ДНР и прочие легко и просто изобразят многотысячную акцию протеста для того, чтобы заблокировать миротворцев ООН. Помните, как в 2014 году блокировали украинскую армию на Донбассе? Так же будут блокировать передвижение миротворческих конвоев, колонн и так далее.

То есть Кремль придумал такой себе запасной вариант, чтобы изначально, при попытке ввести миротворцев не по тому плану, который угоден Москве, сразу же сорвать эти миротворческие операции. И это будет делаться по известному методу Путина – спереди женщины и дети, а сзади боевики.

Я уверен на 100 процентов, что именно это Путин и пытался донести до Захарченко. Не даром же они проводят подобные тренировки.

- Есть еще одна история с Захарченко. Помощник президента РФ Владислав Сурков недавно породнился с Захарченко, окрестив его ребенка. Означает ли это, что позиции Захарченко на посту главаря ДНР укрепились или все-таки это никак не повлияет - и его уберут ("Апостроф" писал об этом ранее)?

- Не думаю, что это сигнал к тому, что Захарченко обязательно останется. Да, говорилось, что будет ротация на руководящих постах в ДНР, но никакие имена не назывались. Шла ли речь о смене Захарченко – я сказать не могу, мы фамилий никаких не называли. Это первое.

Во-вторых, я не думаю, что кумовство с Сурковым дает Захарченко охранную грамоту на то, что его не снимут. Для него это дает охранную грамоту на то, что с высокой степенью вероятности ФСБ не будет проводить операцию по его физической ликвидации. То есть если его снимут, он тихонько пенсионером едет на территорию России, получает свои 7 соток в Подмосковье, живет, радуется жизнью, пишет мемуары, какие плохие люди сидят в "киевской хунте".

- Вернемся к миротворческой миссии. В среду Петр Порошенко на Генассамблее ООН много говорил о необходимости введения миротворческих сил на Донбасс. Когда можно ожидать какого-то решения по вводу миротворцев?

- Насколько я знаю, Порошенко сказал только в общих чертах. Украина не предоставляла конкретного формата операции. Сейчас Украина должна обращаться с конкретным планом по миротворцам в соответствующий департамент ООН, затем информация поступает в Совбез, дается мандат на проведение операции, после этого наступает конкретное планирование операции и прогнозирование сил и средств, которые должны быть выделены, после этого идут запросы в страны, которые ждут предложений, либо идут приглашения. Но мы знаем, что страны могут и отказывать по тем или иным причинам. Многие страны не предоставляют людей, давая только деньги. То есть тут уже в игру вступают другие механизмы, по которым определяется, какие силы и средства могут выделить те или иные страны.

Это не значит, что, если Украина завтра подаст запрос на миротворческую операцию, предоставив свою концепцию, то через неделю сюда прибудут "голубые каски". Абсолютно нет – это займет много месяцев.

- А какой более-менее реальный срок введения миротворцев на Донбасс?

- Зависит от операции. Если будет мандат на применение силы, то нужно будет провести оценку, какие средства есть у боевиков. А тут вообще интересно, поскольку у боевиков есть тяжелое вооружение – танки, грады, артиллерия. Я не представляю, какой должен быть формат операции, какие должны быть силы и средства. Тут и боевую авиацию можно будет задействовать и все что угодно. Тут и год может пройти, пока ООН запустит миротворцев.

Все зависит исключительно от того, какой будет формат операции. На сегодня, пока нету одобренной концепции, нам никто не скажет.

- А не является ли в таком случае заявление Порошенко неким популизмом. Ведь Украина пока не представила никакой четкой концепции?

- На самом деле, если мы подаем концепцию на миротворческую операцию, то не обязательно, что ее примут.

Во-вторых, мы понимаем, что именно в конфликте на Донбассе большую роль играют политические моменты. Вопрос – на какой формат пойдет Россия. А ее мы не можем игнорировать по банальной причине – она член Совбеза ООН и имеет право заблокировать предоставление любого мандата на любую миротворческую операцию. Если идти по пути через Генассамблею, то, мне кажется, что это на грани фантастики.

А заявление Порошенко я бы не назвал популизмом. Здесь все-таки есть посыл, что Украина готова к формату, но – чтобы он был эффективным и действующим и мог иметь конкретный результат. А тот формат, который предлагает Кремль, не может иметь конкретного результата.

Порошенко сделал то, что должен был сделать лидер державы. Он дал четкий политический посыл – Украина за мирное урегулирование, в том числе мы согласны на миротворческую операцию и даже просим о ее проведении. Чтобы все было честно, и никто не кричал, что мы неправильно поступаем с Донбассом.

- Выходит, Путин предполагает, что миротворческая миссия ООН пройдет по сценарию Украины?

- Путин – старый кэгэбист, он предусматривает все варианты. И в этом вся его опасность. А ситуация с Захарченко – это запасной вариант.

Я не думаю, что Путин рассматривает этот вариант как первоочередной и наиболее вероятный, но он допускает такое развитие событий – под давлением международной общественности и желанием смягчить санкции ему придется пойти на какие-то уступки Украине и США. Поэтому он и предусматривает вариант, как не пустить миротворцев.