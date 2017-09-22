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Куда потратили деньги на пенсии белорусам?

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  • 22.09.2017, 14:59
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В ФСЗН по-прежнему не хватает средств.

В Беларуси в Фонде соцзащиты, из которого берут деньги на пенсии и пособия, по-прежнему наблюдается дефицит средств. По данным Минфина, в январе-июле поступления в фонд составили 6,764 миллиарда рублей, а расходы — на 260,5 миллиона рублей больше.

При этом планируется, что доходы ФСЗН по итогам этого года превысят расходы на 270 миллионов 169,7 тысячи рублей, пишет tut.by.

Напомним, в начале года в Фонде соцзащиты Беларуси образовалась приличная дыра — более 150 млн долларов. По данным Министерства финансов, поступления в ФСЗН в январе-апреле составили 3,749 млрд рублей, а расходы фонда сложились в размере 4,050 млрд, то есть дефицит составил 301,1 млн рублей. Поступления в Фонд социальной защиты населения в январе-апреле сократились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 62,1 млн рублей (или на 1,6%).

В прошлом году Фонд соцзащиты населения недополучил почти 1,5 млрд рублей за счет средств обязательных страховых взносов, поэтому пришлось увеличить трансферты из бюджета.

Скорее всего, по 2017 году мы тоже получим проблемы по части субвенций из республиканского бюджета, потому что доходная часть фонда растет за счет роста фонда заработной платы и роста занятых в экономике, — заявила в июне министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. — Вы знаете, какая поставлена задача, какой уровень зарплаты надо обеспечить в среднем по стране. Но здесь нужно еще обеспечить и рост фонда зарплаты, а не только ее увеличения за счет оптимизации численности.

В Минтруда рассказали, каков объем задолженности по уплате взносов в ФСЗН.

Сумма задолженности по юрлицам и индивидуальным предпринимателям по платежам в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения на 1 июля составила 96,2 млн рублей, или 0,7% к плану по доходам на 2017 год, — сообщил заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков во время онлайн-конференции по пенсионному обеспечению.

Специалист рассказал, что юрлица задолжали 34,9 млн рублей, ИП — 36,2 млн рублей, организации в стадии ликвидации и банкротства — 23,6 млн рублей, юрлица, которые получили господдержку по указам президента (в виде отсрочки (рассрочки) по обязательным платежам в бюджет фонда), — 1,5 млн рублей.

Бюджет фонда за I полугодие 2017 года исполнен с профицитом в сумме 110,5 млн рублей. Сбалансированность бюджета фонда обеспечивается субвенциями из республиканского бюджета, — уточнил Валерий Ковальков. — Финансирование выплаты пенсий и пособий осуществляется своевременно и в полном объеме. Данный вопрос находится на постоянном контроле.


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