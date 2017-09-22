Увяз в боях Второй мировой Алексей Мельников

22.09.2017, 16:12

1,660

Алексей Мельников

Все мысли Путина в прошлом – бесконечные бои за Вторую мировую.

Поскольку оно так и не было осмыслено, то будущее России спущено властями в клоаку советского реваншизма.

В.В. Путин заявил вчера, что выступает за историческую правду о Второй мировой войне.

Отлично.

Вот и нужно вернуть правду народу – то, что за 17 лет правления В.В. Путина так и не было сделано.

Пора убрать начальственный фильтр.

Следует не просто открыть для всеобщего пользования ведомственные архивы Минобороны, МИД, ФСБ довоенных, военных и послевоенных времён, но и сделать их доступными для всех желающих — оцифровать их и разместить в интернете.

А для исполнения этой работы привлечь научную общественность, волонтёров. Оплатить их труд. Сделать, наконец, архивную историю доступной для граждан, — для тех, кому она принадлежит.

Ведь не является история нашей страны собственностью российского начальства – В.В. Путина, В.Р. Мединского и других людей с советским восприятием Второй мировой войны. Которое до сих пор ещё не стало историей, несмотря на то, что государство, которое это восприятие истории Второй мировой войны породило, не существует уже четверть века.

Народ в нашей стране существует у начальства только для того, чтобы одобрять разного рода начальственные подлости (вроде войны с Украиной).

Как только заходит речь о том, что народ обладает свободой, что он сам по себе, никакое начальства ему не указ, то это правителям России очень не нравится.

Начинают ворчать о хаосе, выступать против свободных выборов («навыбирают себе не пойми кого»), свободы слова и т.п.

То же и во времена советчины – в этом причина, что сегодняшнее начальство считает современную Россию её продолжением.

Всё у начальства должно быть под контролем – в том числе и историческая память людей.

В открытом информационном обществе начальству контроль обеспечить сложно, но пытаются. Оболваниванием через школу, телевидение, убогое современное российское кино о Второй мировой войне и т.п.

И, конечно, — контролем нал ведомственными архивами, — ограниченным доступом граждан к их тайнам – к секретам исчезнувшей советчины.

Алексей Мельников, Livejournal.com